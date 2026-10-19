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OPET NA PAUZU

Horor ozljeda NBA zvijezde. Ben Simmons morat će na operaciju

Piše HINA,
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Horor ozljeda NBA zvijezde. Ben Simmons morat će na operaciju
Foto: Justine Willard
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Šok za Kingse: Ben Simmons ozlijedio Ahilovu tetivu na treningu i ide na operaciju. Povratak opet visi u zraku

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Igrač Sacramento Kingsa Ben Simmons pokidao je je Ahilovu tetivu na treningu i morat će biti podvrgnut operaciji, objavio je NBA klub nakon obavljenih pretraga. Simmons, koji je trostruki All-Star i prvi izbor na draftu Philadelphia 76ers-a 2016., zadnjih nekoliko sezona se borio s ozljedama i planirao se vratiti s Kingsima nakon oporavka od operacije. 

"Suočavao sam se s izazovima koji su se testirali mentalno, fizički i emocionalno, ali sam pronašao način da prebrodim svaki od njih. Ova je ozljeda još jedno poglavlje na mom putu, a ne kraj priče", napisao je Simmons na društvenim mrežama.

Simmons nije igrao prošle sezone, a u sezoni prije je odigrao 51 utakmicu za Brooklyn Netse i Los Angeles Clipperse. Proveo je četiri sezone (2017.-21.) u Philadelphiji, proglašen je najboljim rookiejem u sezoni 2017.-18. i bio je biran u All-Star momčad zadnje tri sezone u Sixersima.

Philadelphia ga je razmijenila u sezoni 2021.-22. u Brooklyn, ali kako je ozlijedio leđa za Netse je zaigrao tek sljedeće sezone. Sa Sacramentom je potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 3,5 milijuna dolara 4. rujna nakon što je prošao liječnički pregled. Tridesetgodišnji Simmons je u karijeri u 383 utakmice regularnog dijela sezone imao prosjek od 13.1 koševa, 7.4 skokova i 7.2 asistencija.

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