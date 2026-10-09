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VIDEO: TRAGEDIJA U MEKSIKU

HOROR U RINGU Kečer bacio suca. Preminuo na licu mjesta

Piše Josip Tolić,
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HOROR U RINGU Kečer bacio suca. Preminuo na licu mjesta
Foto: screenshot/X
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Šok u Meksiku: 75-godišnji sudac poginuo nakon zahvata u ringu, hrvač uhićen, a kruže i lažne snimke

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Profesionalno hrvanje može biti vrlo opasan sport, pa i pogibeljan iako su svi potezi koje kečeri rade unaprijed smišljeni i dio predstave. Horor scene dogodile su se na priredbi u meksičkom gradu Hidalgu u utorak na kojoj je stradao 75-godišnji sudac Gerardo German Pineda, nadimka El Buho.

Hrvač Hijo de Fishman (36, španj. Fishmanov sin) zgrabio je suca i na njemu izveo smrtonosni zahvat "piledriver", u kojemu čovjeka prima naglavačke, s glavom između nogu, i potom ga baca na glavu o pod. Taj je zahvat inače zabranjen u Meksiku i kečeri ga rijetko koriste.

Iako je sudac primio prvu pomoć u ringu, nije se ni pomaknuo, umro je na licu mjesta, a  hrvača su uhitili. Na društvenim mrežama kruži video u kojemu hrvač baca suca, ali se ne radi o tragičnom trenutku. Sam trenutak nesreće se, pišu meksički mediji, dogodio nakon meča i nije snimljen.

Organizator priredbe se oglasio i potvrdio tragičan ishod uz dodatak kako pruža pravnu pomoć Hiju de Fishmanu kako bi riješili slučaj na najbolji mogući način.

"Duboko žalimo zbog gubitka života i izražavamo solidarnost s njegovom obitelji, prijateljima i kolegama u hrvačkom poslu", napisali su i zamolili sve da ne šire nepotvrđene informacije o događaju.

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