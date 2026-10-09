HOROR U RINGU Kečer bacio suca. Preminuo na licu mjesta

Profesionalno hrvanje može biti vrlo opasan sport, pa i pogibeljan iako su svi potezi koje kečeri rade unaprijed smišljeni i dio predstave. Horor scene dogodile su se na priredbi u meksičkom gradu Hidalgu u utorak na kojoj je stradao 75-godišnji sudac Gerardo German Pineda, nadimka El Buho.

Hrvač Hijo de Fishman (36, španj. Fishmanov sin) zgrabio je suca i na njemu izveo smrtonosni zahvat "piledriver", u kojemu čovjeka prima naglavačke, s glavom između nogu, i potom ga baca na glavu o pod. Taj je zahvat inače zabranjen u Meksiku i kečeri ga rijetko koriste.

Viendo la lucha completa, no hay indicios de martinete y el Hijo de Fishman solo aplicó un crotch al referee "El Búho" en su encuentro contra Máscara Sagrada Jr, como parte de la rutina que presentan en sus encuentros. La foto que circula está hecha con IA, como puede verse https://t.co/JJCilnvus3 — Maximiliano I⚜️ (@MadMaxHabsburgo) October 8, 2026

Iako je sudac primio prvu pomoć u ringu, nije se ni pomaknuo, umro je na licu mjesta, a hrvača su uhitili. Na društvenim mrežama kruži video u kojemu hrvač baca suca, ali se ne radi o tragičnom trenutku. Sam trenutak nesreće se, pišu meksički mediji, dogodio nakon meča i nije snimljen.

Organizator priredbe se oglasio i potvrdio tragičan ishod uz dodatak kako pruža pravnu pomoć Hiju de Fishmanu kako bi riješili slučaj na najbolji mogući način.

"Duboko žalimo zbog gubitka života i izražavamo solidarnost s njegovom obitelji, prijateljima i kolegama u hrvačkom poslu", napisali su i zamolili sve da ne šire nepotvrđene informacije o događaju.