Horvat: Bili smo jako dobri i skoro smo nokautirali jaki PSG

Rukometaši Zagreba poraženi su u Parizu od PSG-a 30-34 u dvoboju drugog kola skupine C EHF Lige prvaka.

-Veći dio utakmice smo bili jako dobri, ostali smo koncentrirani unatoč slabom startu. Bio je PSG skoro pa nokautiran, malo je nedostajalo. Nažalost, ovaj put nismo uspjeli zadati taj posljednji udarac. Što se igre sedam na šest tiče spremali smo to ovaj tjedan kao odgovor na njihovu zonu sa Karabatićem i Konanom. Na kraju nam je uspjelo, iznenadili smo ih i stvarno šteta da to nismo okrunili barem bodom - komentirao je utakmicu trener Zagreba Hrvoje Horvat.

Nakon dva susreta Zagreb tako ima pobjedu i poraz, u premijernom je nastupu kao domaćin svladao Celje s 31-29.

- Nažalost, na kraju se dogodio poraz, imali smo tih nekih crnih rupa u određenim momentima. Imali smo u posljednjih deset minuta priliku otići na plus dva pogotka, ali nismo to iskoristili. Bila je sjajna atmosfera, iznenadili smo ih, promijenili tempo i skoro stigli do bodova - izjavio je Zlatko Raužan koji je u Parizu postigao četiri pogotka.

Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U trećem kolu Zagreb će 7. listopada dočekati danski Aalborg.