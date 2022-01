Prvi čin protiv Rusije uspješno je apsolviran u našu korist. I bez nositelja igre Domagoja Duvnjaka i Luke Cindrića, Hrvatska je uvjerljivo slavila protiv Rusa (30-24) u prvoj utakmici u sklopu Croatia Cupa. Već drugi čin čeka nas sutra od 16.45 kada ćemo opet odmjeriti snage s istim protivnikom.

Bila je to utakmica u kojoj smo imali dobre i lošije faze. Kada nije išlo u napadu, stvar u svoje ruke preuzeo je sjajni Ivan Martinović koji je do kraja utakmice brojao do deset golova. Frk, skok s deset metara, iz okreta, iza leđa, iz sedmerca. Njemu je bilo svejedno. Ruski golmani su u nevjerici promatrali njegove bombe. Samo da s takvim izdanjima nastavi i na Euru...

Kako je susret odmicao, tako su se Martinoviću priključili i ostali igrači. Jaganjac je zabio pet golova, Filip Glavaš četiri... Sve u svemu, napad je jako dobro funkcionirao i bez Duvnjaka i Cindrića koji su nositelji naše igre. No, problem je obrana. I ova Rusija, uz dužno poštovanje, koja je ipak rang ispod naše reprezentacije, uspjela nam je zabiti 24 gola.

Falilo je agresivnosti, čvrstine, brzine, prelagano smo puštali Ruse u prostor, kaskali u tranziciji a kao rak rana pokazala se obrana na pivotu. Andrejev nam je zabio čak šest golova.

I to je ono na čemu izbornik Hrvoje Horvat mora najviše raditi. Tijekom utakmice je znao podviknuti na svoje igrače, upozoravao je uporno na obranu na pivotu, ali ništa nije pomagalo. Obrana je pucala.

- Utakmica nam rezultatski nije bila toliko bitna, ali htjeli smo pobijediti. Uvijek želimo pobijediti. S pobjedama ekipa raste. Ima prostora za napredak, 5-1 obrana nije bila dobra, ostavljali smo dosta prostora pivotu, kasnili smo u tranziciji. Ima dobrih stvari, ali moramo se pozabaviti obranom jer je to ono gdje se grade prave stvari. Napravili smo planove što ćemo probavati u prvoj utakmici, što u drugoj. Sutra će biti drugačije, dobra trening utakmica. Pokazalo se da nam trebaju ovakve utakmice i to je najbolja provjera onoga što smo radili - rekao je izbornik Hrvoje Horvat nakon uvjerljive pobjede.

No, do prvenstva je još šest dana, te pogreške imat ćemo priliku ispraviti već sutra kada nas čeka novi susret protiv Rusije. A razloga za optimizam ima jako puno. Ivan Martinović pokazao je o kakvoj klasi je riječ, Jaganjac se budi, Filip Glavaš bi mogao biti najveće iznenađenje, Mate Šunjić je imao nekoliko sjajnih obrana. A još kada se priključe naše glavne violine Luka i Dule, vjerujemo kako će to sve još bolje izgledati.

Luka Šebetić otpao je zbog ozljede, Duvnjak i Cindrić su u izolaciji zbog korona virusa, a nove glavobolje izborniku je zadao David Mandić. Dobio je udarac u koljeno u prvom poluvremenu i od tada se nije vraćao u igru.

- Ne znam kako ćemo sutra zaigrati. Ovisit ću o sastavu. Mandić je dobio jaki udarac, puno će toga ovisiti hoće li moći on i Mamić. To će diktirati taktičke zamisli. Sjajni Martinović? Trudimo se biti 'mi' i izbjegavati 'ja', eto odigrali smo dobru utakmicu s desne strane. Kolektiv je izbacio Martinovića, a sutra će nekog drugog. Bitno je da kolektivno budemo dobri i to će se vidjeti na obrambenom dijelu - rekao je Horvat.

Ivan Martinović je pokazao da se na njega može itekako računati u izostanku najboljih igrača. Preuzeo je odgovornost bez kalkuliranja i izrešetao je Ruse. Zabijao je iz svih pozicija, bio je to dan kada je baš sve ulazio. Ipak, bez obzira na sjajnu partiju, Martinović uvijek teži boljem pa je imao neke kritike na račun svog nastupa.

- Jako je lijepo dobiti utakmicu. Ima dosta toga za popraviti, pogotovo sam ja previše griješio u obrani u drugom dijelu. Trebamo sve analizirati i sutra ćemo probati bolje. Kada ide, ide. Želim preuzeti više odgovornosti, to želim pokazati na utakmici. Danas me išlo - rekao je najbolji igrač današnjeg susreta.

Hrvatska će Europsko prvenstvo otvoriti 13. siječnja utakmicom protiv Francuske, a generalnu probu za Euro imamo sutra od 16.45 kada nas čeka novi susret protiv Rusije, ujedno i posljednji na ovim pripremama.

- Želimo pobijediti obje utakmice, to će nam dati samopouzdanje. Idemo na prvenstvo kako smo planirali. Tu su najbolji igrači Hrvatske, želimo dati sve od sebe na terenu. To ćemo uvijek napraviti.

Korona virus je stvorio velike probleme mnogim reprezentacijama, pa tako i Hrvatskoj. Negativni test postao je kao dobitak na lutriji.

- Svi imaju problema s tim, ali ne treba razmišljati o tome, samo se fokusirati na rukomet - kazao je Martinović pa pohvalio navijače u Osijeku.

- Nema ništa ljepše nego kada su tu navijači. Ja uvijek kažem da igramo bolje i to smo sada pokazali.