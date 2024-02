Horvat: Naježio sam se zbog povratka! Čupić: Napokon su mladi preuzeli glavne uloge...

Tri su djevojčice došle s ocem i stidljivo stale pred Zvonimira Srnu. Sve tri su rukometašice, pohvalio ih je otac, a jedna igra na Srninoj poziciji lijevog vanjskog. Ozlijeđeni zagrebaš porazgovarao je s njima, rado im se potpisao na majicu, loptu i dao ulaznice za spektakl u četvrtak. Za okršaj Zagreba i PSG-a (18.45 sati) u pretposljednjem kolu Lige prvaka.

Ubrzo se stvorio red, a igrači Zagreba u Fresh Corneru na Tifonu u Velikoj Gorici dijelili su ulaznice i fotografirali se s navijačima. Te optimistično najavljivali utakmicu s uglednim suparnikom. I vjerojatno zadnji dolazak Nikole Karabatića kao igrača u Zagreb.

- Protiv Kolstada smo odigrali odlično, igrači su bili besprijekorni. Sreća je biti njihov trener. Teško je reći odakle crpimo energiju, ali protiv PSG-a nam treba ista ili veća energija. Nadam se da će nam navijači pomoći i bit ćemo dobri - rekao je trener Andrija Nikolić.

Arena puna na Zagreb - PSG?

Arena bi mogla biti puna, otvorit će i gornji prsten, što znači da bi Karabatića, Prandija i društvo moglo dočekati 15.000 navijača.

- Zadržat ću za sebe hoće li neki od ozlijeđenih igrača igrati. Da, pratit ćemo utakmicu Kolstada i Kielcea, o kojoj možda ovisimo, ali ključna je naša igra. Ako svedemo Parižane na igru 6 na 6, imamo dobre šanse - naglasio je Nikolić pa na pitanje hoće li koristiti Klaricu i Srnu odgovorio:

- Trošit ćemo i njih dvojicu, nek' zarade plaću!

Kapetan Jakov Gojun postao je i napadački adut.

Gojun: U Parizu nam ni suci nisu išli na ruku

- Ozljede su nas poljuljale, Srna i Klarica nositelji su naše igre, ali skupili smo glave i blizu smo prolasku skupine. Otkad smo se Čupko i ja vratili, prije tri godine, nikad nismo bili bliže. Brend smo, očekujem puno navijača, da napokon napunimo Arenu. Umor je tu, ali mi smo naučili nositi se i to nam nije alibi. I drugi su umorni, a igraju i jače lige, teže utakmice. Proračun PSG-a puno je veći, ali u ove tri godine nam je stav uvijek da respektiramo sve i nikoga se ne bojimo. Igrat ćemo agresivno, boriti se, možemo to i znamo se nositi s takvima. Kielce i Aalborg nisu imali rješenja za našu obranu, i PSG ćemo dočekati 'na nož'. U Parizu smo dobro odigrali, dobili su nas malo na iskustvo, malo sudačke odluke, ali to nam je vodilja kako igrati protiv PSG-a. Tranzicija im je jako dobra, pripremit ćemo se i naći rješenje. I Kolstadu je najjača tranzicija pa smo ih zatvorili, tako možemo i PSG. Suholežnik je protiv Kolstada odigrao najbolju utakmicu otkad je došao, dočekali smo ga. Svi smo bitni, tko igra više, tko manje, ali svi se osjećamo važnima. A PSG-u je veći stres nego nama. Syprzak je sjajan u napadu, ali ne igra obranu - priča Gojun.

U klub se vratio Zlatko Horvat (39). Ni on zbog ozljede neće biti na raspolaganju za četvrtak, ali vjeruje da će brzo u pogon.

- Sve se dogodilo na brzinu, Zagreb su zadesile ozljede i trebala mu je podrška, brzo smo se dogovorili. Lijepo se vratiti doma, u Kutiju šibica, a kad vidim što je momčad sve napravila... Evo, ježim se! Fizički sam spreman, imam problem s preponom i vjerujem da ću ga brzo sanirati. Atmosfera se vratila i treba tako nastaviti. U mađarskom Dabasu sam igrao desnog vanjskog i krilo, ali više vanjskog, to mi je sad prirodna pozicija.

Horvat: Gojun ostaje kapetan

Kapetan još neće biti.

- Ovo je moj klub, ali Gojunov tim, Jakov je kapetan i nemam problem s tim. Treba poštivati hijerarhiju, tek sam došao.

Luka Lovre Klarica i Matej Mandić danas su produžili ugovore do 2026.

- Pametno nam je još koju godinu ostati, na dobrom smo putu - rekao je Klarica, a Mandić je dodao:

- Dobro nam je razvijati se ovdje. Tek nam je 21 godina, imao sam dosta ponuda za van nakon dobre sezone, ali bolje se ovdje razvijati. Poruka Nikoli? Vidjet ćemo u četvrtak, ali ne idem ispod 15 obrana, haha! Inače se pripremam za svakog suparničkog igrača, kako puca, proučavam ih...

Ivan Čupić naglasio je:

Ulaznice za Zagreb - PSG na blagajni Arene

- Poanta našeg povraka bila je da budemo mentori mladima, da oni postanu glavni igrači, a mi podrška. To je ove sezone napokon zaživjelo, oni su uzeli glavne uloge.

Ulaznice se mogu podići u utorak i srijedu od 16 sati i u četvrtak od 17 na blagajnama Arene Zagreb.