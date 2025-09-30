Dominguez je stvarno klasa, igra kao da ima 35 godina. Nema brige, bit ću spreman u četvrtak za Maccabi, a nikad se nisam žalio, pa čak ni kad nisam igrao. A Kovačević mi vjeruje od prvoga dana, kaže nam Hoxha
ALBANAC POSTAO ZVIJEZDA DINAMA PLUS+
Hoxha ekskluzivno za 24sata: Boban nije želio da odem, rekao je da ću igrati nogomet karijere
Čitanje članka: 5 min
Presretan sam, sve je konačno došlo na naplatu. Otkad sam došao u Dinamo trenirao sam maksimalno, vjerovao u sebe i nisam se nikada žalio. Samo sam čekao svoju priliku, vjerujem da je sad došlo moje vrijeme, priča nam Arber Hoxha (26).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku