Hoxha ekskluzivno za 24sata: Boban nije želio da odem, rekao je da ću igrati nogomet karijere

Hoxha ekskluzivno za 24sata: Boban nije želio da odem, rekao je da ću igrati nogomet karijere
Dominguez je stvarno klasa, igra kao da ima 35 godina. Nema brige, bit ću spreman u četvrtak za Maccabi, a nikad se nisam žalio, pa čak ni kad nisam igrao. A Kovačević mi vjeruje od prvoga dana, kaže nam Hoxha

Presretan sam, sve je konačno došlo na naplatu. Otkad sam došao u Dinamo trenirao sam maksimalno, vjerovao u sebe i nisam se nikada žalio. Samo sam čekao svoju priliku, vjerujem da je sad došlo moje vrijeme, priča nam Arber Hoxha (26).

