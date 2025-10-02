Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZASLUŽENO?

Hoxha igrač mjeseca u HNL-u!

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Hoxha igrač mjeseca u HNL-u!
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Iduće prvenstveno kolo otvorit će Istra i Varaždin 3. listopada, a dan nakon igrat će Vukovar 1991 i Hajduk te Slaven Belupo i Osijek. Gorica dočekuje Rijeku 5. listopada, a kolo zatvaraju Lokomotiva i Dinamo istog dana

Dinamov Arber Hoxha (26) izabran je za najboljeg igrača HNL-a u rujnu. Albanac je sjajno odigrao protiv Hajduka 20. rujna kada je zabio i gol, a mjesec je zaključio golom i asistencijom protiv Slaven Belupa (4-1) 28. rujna. Između te dvije utakmice stigao je i asistirati protiv Fenerbahčea u Europskoj ligi (3-1). 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija' 01:12
Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija' | Video: 24sata/pixsell

Za trenera mjeseca izabran je Varaždinov Nikola Šafarić, dok je Hajdukovom Ivici Ivušiću pripala nagrada za najbolju obranu mjeseca. Najbolji gol zabio je Dinamov Mounsef Bakrar. 

Iduće prvenstveno kolo otvorit će Istra i Varaždin 3. listopada, a dan nakon igrat će Vukovar 1991 i Hajduk te Slaven Belupo i Osijek. Gorica dočekuje Rijeku 5. listopada, a kolo zatvaraju Lokomotiva i Dinamo istog dana. 

Rezultati glasovanja:

IGRAČ MJESECA

  • 1. Arber Hoxha (Dinamo) 102,1
  • 2. Nail Omerović (Osijek) 78,0
  • 3. Iuri Tavares (Varaždin) 52,7
  • 4. Sandro Kulenović (Dinamo) 46,6
  • 5. Josip Mitrović (Slaven Belupo) 40,6

TRENER MJESECA

  • 1. Nikola Šafarić (Varaždin) 54,6
  • 2. Mario Carević (Gorica) 52,7
  • 3. Nikica Jelavić (Lokomotiva) 32,7

GOL MJESECA

  • 1. Mounsef Bakrar (Dinamo) 100,4
  • 2. Mateo Lisica (Dinamo) 59,1
  • 3. Nail Omerović (Osijek) 58,7
  • 3. Arber Hoxha (Dinamo) 58,7
  • 5. Marijan Čabraja (Gorica) 43,1

OBRANA MJESECA

  • 1. Ivica Ivušić (Hajduk) 87,4
  • 2. Franko Kolić (Istra 1961) 73,4
  • 3. Marko Malenica (Osijek) 62,8
  • 4. Osman Hadžikić (Slaven Belupo) 53,8
  • 5. Oliver Zelenika (Varaždin) 42,6

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...
FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica
POKRENULA BIZNIS

FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica

Suzana Oršić, supruga nogometne zvijezde, pretvorila je strast prema dizajnu u uspješan biznis! Od srednjoškolske ljubavi do poduzetnice, njezina priča inspirira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025