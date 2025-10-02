Hoxha igrač mjeseca u HNL-u!

Dinamov Arber Hoxha (26) izabran je za najboljeg igrača HNL-a u rujnu. Albanac je sjajno odigrao protiv Hajduka 20. rujna kada je zabio i gol, a mjesec je zaključio golom i asistencijom protiv Slaven Belupa (4-1) 28. rujna. Između te dvije utakmice stigao je i asistirati protiv Fenerbahčea u Europskoj ligi (3-1).

Za trenera mjeseca izabran je Varaždinov Nikola Šafarić, dok je Hajdukovom Ivici Ivušiću pripala nagrada za najbolju obranu mjeseca. Najbolji gol zabio je Dinamov Mounsef Bakrar.

Iduće prvenstveno kolo otvorit će Istra i Varaždin 3. listopada, a dan nakon igrat će Vukovar 1991 i Hajduk te Slaven Belupo i Osijek. Gorica dočekuje Rijeku 5. listopada, a kolo zatvaraju Lokomotiva i Dinamo istog dana.

Rezultati glasovanja:

IGRAČ MJESECA

1. Arber Hoxha (Dinamo) 102,1

2. Nail Omerović (Osijek) 78,0

3. Iuri Tavares (Varaždin) 52,7

4. Sandro Kulenović (Dinamo) 46,6

5. Josip Mitrović (Slaven Belupo) 40,6

TRENER MJESECA

1. Nikola Šafarić (Varaždin) 54,6

2. Mario Carević (Gorica) 52,7

3. Nikica Jelavić (Lokomotiva) 32,7

GOL MJESECA

1. Mounsef Bakrar (Dinamo) 100,4

2. Mateo Lisica (Dinamo) 59,1

3. Nail Omerović (Osijek) 58,7

3. Arber Hoxha (Dinamo) 58,7

5. Marijan Čabraja (Gorica) 43,1

OBRANA MJESECA

1. Ivica Ivušić (Hajduk) 87,4

2. Franko Kolić (Istra 1961) 73,4

3. Marko Malenica (Osijek) 62,8

4. Osman Hadžikić (Slaven Belupo) 53,8

5. Oliver Zelenika (Varaždin) 42,6