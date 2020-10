Hrabri Crotone zaustavio Juve! VAR uzeo pobjedu 'staroj dami'

<p>Godinama je <strong>Juventus </strong>bio taj koji je naklonošću sudaca odnosio pobjede i osvajao naslove, no ovoga puta naklonost je bila na strani protivnika. <strong>Crotone </strong>je uspio zaustaviti 'staru damu' u sadržajnoj utakmici 4. kola <strong>Serie A</strong> koja je na koncu završila 1-1, a u kojoj nije sudjelovao <strong>Cristiano</strong> <strong>Ronaldo </strong>nakon što je saznao da je pozitivan na Covid-19.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo na treningu</strong></p><p>Da će se nešto pitati i domaćina bilo je jasno već početkom utakmice. Crotone je pritisnuo i uspio izboriti penal u 12. minuti koji je realizirao <strong>Simy</strong>. Radost nije dugo potrajala pošto je <strong>Alvaro</strong> <strong>Morata</strong> u 21. poravnao rezultat na asistenciju debitanta <strong>Federica Chiese</strong>.</p><p>Momak koji je u prijelaznom roku napustio <strong>Fiorentinu </strong>i stigao u Juventus, u sličnom scenariju kao imenjak mu <strong>Bernardeschi</strong>, u drugom poluvremenu (60') zaradio je crveni karton pa mu debi i nije protekao u najboljem svijetlu. 'Stara dama' je tako više od pola sata igrala s igračem manje što nikako ne umanjuje pothvat Crotonea.</p><p>Jer momčad <strong>Giovannija</strong> <strong>Stroppe</strong> pokazala je zašto je nekad igrač Milana, danas nogometni trener, stigao na klupu momčadi koju je vodio i <strong>Ivan Jurić</strong>. Domaćin se nije povukao pred realno jačim protivnikom i bio je ravnopravan cijeli susret.</p><p>Juventus je s igračem manje stigao i do vodstva nakon što je <strong>Juan</strong> <strong>Cuadrado </strong>proigrao <strong>Moratu</strong>, koji je loptu skrenuo u mrežu. No, pregledom<strong> VAR-a, </strong>gol je poništen.</p><p>Crotone je tako zasluženo stigao do prvih bodova u sezoni, a Juventus do drugog remija nakon onog s Romom (2-2).</p>