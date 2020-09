Hrga je slavio uz Thompsonovu Grkinju: 'Više se ne vraaaaćaj!'

Marko Perković Thompson neizostavan je dio glazbenog repertoara svakog meča Filipa Hrgovića, a tako je bilo i ovu subotu. S druge strane Grk Kartozia, idealna šansa da se zaori 'Grkinja'

<p>"Sjajan je osjećaj ponovno biti u ringu. Respekt mom protivniku, hvala Danskoj i hvala svima vama koji me pratite, ne bih bio ovdje da nije bilo vaše podrške!"</p><p>Napisao je to na društvenim mrežama <strong>Filip Hrgović</strong> (28) nakon 11. pobjede u profesionalnoj boksačkoj karijeri u isto toliko mečeva. U danskoj Struer Areni Grk <strong>Alexandre Kartozia</strong> (39) pao je u drugoj rundi.</p><p>Najbolji hrvatski boksač desnim je direktom poslao protivnika na spavanje u konopce pa u svlačionici, s trenerom Yousefom Hasanom, sa stilom proslavio sjajan nokaut. Sa zvučnika je treštao prigodan hit <strong>Marka Perkovića Thompsona</strong> (53) "Grkinja".</p><p>"Grkinjo, znaj, svemu je kraj, zbogom i više se ne vraćaj", kaže udarni refren uspješnice s albuma "Moli mala" koji je izdan upravo 1992., godine u kojoj se Filip rodio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović i Grkinja</strong></p><p>A kako to nalaže tradicija u Hrginu timu, nakon svake pobjede ide se u McDonald's. Iznimka nije bila ni Danska.</p><p>Hrgović inače u ring ulazi s drugom Thompsonovom pjesmom "Geni kameni" i ne krije da je veliki domoljub. Uoči meča u Areni Zagreb protiv Amira Mansoura 2018. popularni pjevač izveo mu je hit uživo, u ringu.</p><p>- Thompson je pošten čovjek. Govorim o njegovim nastupima i pjesmama. Kad se od njega čula neka nakaradna riječ, mržnja? Dokle smo došli da će netko nekomu birati što ga veseli? Vojnik ide u rat s puškom u koju vjeruje. Ovi što mu zamjeraju vjerojatno zaspu uz <strong>Mozarta</strong>... Filip ga je zvao i Thompson je pristao pjevati bez ijedne kune. To Filip nije tražio, ali Thompson je u njemu prepoznao poštenog čovjeka i domoljuba koji nikoga ne mrzi - rekao nam je Filipov otac <a href="https://www.24sata.hr/sport/tata-hrgovic-filip-bi-od-umora-zbog-boksa-zaspao-na-nastavi-589432" target="_blank">Pero Hrgović</a> i dodao:</p><p>- Neki mu pripisuju fašizam, desničarenje, nazadnjaštvo... Pa u Filipovu timu nema Hrvata. Ima trenera Jordanca, menadžera Alžirca, promotora Nijemca, trenera Kubanca... Kad bih ja po tome dijelio ljude, onda bih se ubio. Imam ljudi prijatelja svih vjera i nacija i nikad djecu nisam gledao po tome. Ako je netko čovjek, nemojte da vam padne na pamet da bi bio bitan neki drugi kriterij. Bože sačuvaj! To su gluposti...</p>