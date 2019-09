'Hrga je zadužio naš boks, bio bi zločin onemogućiti mu OI'

Prije tri je godine filip Hrgović u Rio de Janeiru osvojio olimpijsku broncu, a nakon toga krenuo je s usponom u profesionalnoj boksačkoj karijeri. Njegova je želja osvojiti olimpijsko zlato, a pitanje je hoće li to moći radi svoje profi karijere, ali i radi izbornika Hrvatske, Leonarda Pijetraja.

- Hrgović će moći na OI ako dođe na Prvenstvo Hrvatske, ako bude dolazio na izborne sparinge i išao na međunarodne turnire, onda je to realno. Bez toga na kvalifikacijski turnir neće moći. Bilo bi drsko poslati ga izravno - rekao je Pijetraj za SN.

No, stav hrvatskog boksačkog saveza potpuno je drukčiji od stava izbornika. Predstavio je to i Željko Mavrović.

- Moja malenkost, ali i čelništvo Hrvatskog boksačkog saveza su istog stava, a taj je da je Filip Hrgović apsolutni prioritet kao teškaš, koji će dobiti priliku otići na izborne turnire ili mjesta na kojima se mogu izboriti Olimpijske igre. Bit će za njih prijavljen i bit će mu omogućeno to učiniti - rekao je Mavrović za Sportske novosti i dodao:

- Što se tiče ideje izbornika Leonarda Pijetraja da je Marko Milun bolji boksač, a on to otvoreno priča, to je jasno vjera trenera u svojeg boksača, ali... U statusnom boksačkom pogledu stvari stoje sasvim drukčije. Hrgović je jedan od 10 najboljih profesionalnih teškaša na svijetu, a Milun možda među 10 najboljih olimpijaca. Možda, ali i to je nategnuto. Ovog trenutka Milun, budimo realni, nema ništa.

To ne umanjuje činjenicu da je Toni Milun dobar boksač, ali neke stvari bi, prema mišljenju Željka Mavrovića, trebale biti jasne i Pijetraju.

- Čovjeku koji je zadužio naš boks i sport s olimpijskom medaljom iz Rija, sada onemogućiti nastup ili priliku za izboriti nastup na Igrama u Tokiju bio bi stvarno zločin. Kazneno djelo. Kada bi HBS s bilo kojim svojim tijelom izašao s takvim stavom ili idejom, ja sigurno više nikada s tim ljudima ne bih bio u istoj organizacijskoj priči - jasan je Mavrović.

Dosad nitko nije imao priliku osvojiti olimpijsko zlato kao profesionalac, a što se tiče izbora boraca za OI - Pijetraj može napraviti popis, ali mora ga odobriti i HBS.

- Ne slažem se s puno stvari i načinom na koji je Hrgović nastupio izvan ringa ili kako je komunicirao s nekim ljudima. Ja se tako ne bih odnosio, ali ne skinuti kapu njegovim rezultatima, ne uvažiti njegovu sportsku vrijednost, to bi bilo sebično, ljubomorno, pa ako hoćete i tako grubo, idiotski. Ja se veselim što imamo nekoga tko ide prema olimpijskom zlatu kao favorit! On dominira. Ponavljam, ne mora Filipa nitko voljeti, ali poštovati njegove rezultate, to je zaslužio - završio je Mavrović.