Hrga među boksačkom elitom: Gledajte koliki je skok na tablici učinio slavljem nad Zhangom

Filip Hrgović ušao je u meč protiv Kineza Zhanga kao 36. teškaš svijeta, a nakon najveće pobjede u karijeri skočio je za čak 22 mjesta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema stranici BoxRec, koja obuhvaća sveukupni uspjeh bez obzira na federacije (WBC, WBO, IBO, IBF...), Hrgović je sada 14. teškaš svijeta. Prvo je mjesto rezervirano za Oleksandra Usika, na drugom je Joshua, a prate ih Wilder i Whyte.

Iako je Hrgović pobjedom osigurao status izazivača za naslov po verziji IBF, jasno je da je to u ovom trenutku prevelik 'zalogaj' pa će na putu do vrha morati porušiti još neka imena. Možda će to biti Martin Bakole ili Michael Hunter, imena s kojim ga se već povezivalo. Kako god, Hrgović se na BoxRec-ovoj tablici nalazi iznad Francuza Tonyja Yoke, koji ga je pobijedio na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

- Ako će se Fury umiroviti, a on ima rok do 26. kolovoza, i ako se Usik ne bude želio boriti, ni s kim drugim, tada bih se ja borio za upražnjeni naslov. To bi za mene bio najbrži način da dođem do borbe za pojas. Ako bi se pak išlo u objedinjavanje naslova po svim federacijama, onda bi Usik i Fury imali jednu ili dvije borbe i to bi se odužilo i tko zna kada bi došao red na mene. Ima puno raznih scenarija, a najbolji za mene bio bi da se IBF-ov naslov uprazni i da se ja borim za pojas protiv najviše rangiranog teškaša na IBF ljestvici - kazao je Hrgović za Večernji list.

Najčitaniji članci