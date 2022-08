Hrga otkrio želje za idući meč: I ranjen sam dobio dobrog borca

Filip Hrgović (30) pobijedio je Zhanga Zhileija (39) jednoglasnom odlukom sudaca u Džedi u Saudijskoj Arabiji i nastavio niz neporaženosti u profesionalnom boksu u 15. meču.

Prvi je put za pobjedu morao boksati 12 rundi, a sudac mu je brojao već u prvoj iako se više spotaknuo nego što ga je oborio udarac.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bilo je teško preokrenuti meč. Bodovno me unazadilo to brojanje u prvoj rundi. Nije me taj udarac uzdrmao nego sam se istodobno nekako spotaknuo, možda preko njegove noge, ne znam. No dotaknuo sam rukavicama pod i to je po pravilima brojanje pa sam znao da moram stisnuti. Zhang je u početku stvarno bio dobar, no mislim da sam nadoknadio razliku. Bilo je tijesno, ali mislim da sam zasluženo pobijedio - rekao je Hrgović za Večernji list.

Odrađivao je, kaže, i više od 12 rundi na treninzima i s više sparing partnera, ali "umor koji je osjetio u borbi bio je neopisiv". Kinez je u šestoj rundi bio jako opasan, ali Filip se uspio vratiti. Sve to nakon što je izgubio oca Peru kojem je posvetio pobjedu.

- Mjesec dana nakon tatine smrti započeo sam trening kamp. Nije mi bilo ni do čega, no morao sam trenirati. Cijeli kamp je bio tužan, nisam bio svoj. Trenirao sam ja, odrađivao sam ja sve zadano, no nije bilo nekog žara kao inače. A sva ta atmosfera prenijela se kasnije i na tjedan borbe i meč. Znam da nisam briljirao, da mogu puno bolje, ali mi je drago da sam i u ovoj situaciji gdje sam ranjen emotivno, i kada nije bila moja noć, našao snage da pobijedim dobrog borca. Znam što sam prolazio i što još prolazim i zato je to velika pobjeda za mene. Našao sam snage da stisnem, ali da trebam bolje i da mogu bolje to je sigurno - rekao je.

Što dalje? Sad je obvezni izazivač IBF-a za titulu u teškoj kategoriji koju drži Oleksandr Usik nakon obrane protiv Anthonyja Joshue. Ukrajinac se, međutim, želi boriti protiv Tysona Furyja, vlasnika WBC-ova pojasa, za ujedinjenje naslova. Opcija je i borba za upražnjeni naslov IBF-a s Joshuom, Joeom Joyceom ili Josephom Parkerom. Naravno, ako ga oduzmu Usiku.

- Ako će se Fury umiroviti, a on ima rok do 26. kolovoza, i ako se Usik ne bude želio boriti, ni s kim drugim, tada bih se ja borio za upražnjeni naslov. To bi za mene bio najbrži način da dođem do borbe za pojas. Ako bi se pak išlo u objedinjavanje naslova po svim federacijama, onda bi Usik i Fury imali jednu ili dvije borbe i to bi se odužilo i tko zna kada bi došao red na mene. Ima puno raznih scenarija, a najbolji za mene bio bi da se IBF-ov naslov uprazni i da se ja borim za pojas protiv najviše rangiranog teškaša na IBF ljestvici - jasan je Hrgović.

