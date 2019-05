Hrga se htio boriti s Joshuom, ali Britanac ga je glatko odbio!

Hrvatski boksač Filip Hrgović (26) još nekoliko dana dotjeruje formu pred borbu s Amerikancem Gregoryjem Corbinom (38) koja će se održati u noći sa subote na nedjelju u Washingtonu.

Ta borba skoro je otkazana iz bizarnog razloga koji je otkrio Hrgovićev promotor Nisse Sauerland.

- Kad smo čuli da je Jarrell Miller pozitivan na doping, kontaktirali smo Joshuine promotore i rekli da bismo uskočili u ovu borbu. Dali smo im natuknuti da je Filip spreman ako se Joshua želi s njim boriti. Ipak, shvaćam da Joshua nikad ne bi izabrao borca poput Filipa jer bi bio težak protivnik - rekao je za RTL pa dodao:

- Morali bismo preuzeti ulogu izazivača za lov na titule, tako da ćemo nastaviti inzistirati - poručili su Hrgovićevi promotori i time šokirali javnost.

Corbin je bio u zatvoru

- Nije bilo lako, ali morao sam zadržati pozitivne misli i samom sebi dati još jednu priliku. Cijelo vrijeme sam bio siguran u to kako ću se vratiti čim budem pušten. Bio sam spreman vratiti sve ono što sam ostavio iza sebe. To sam i napravio. 2012. godine sam došao kući i odmah postao profesionalac. Počeo sam se uspinjati ljestvicom i bio sam spreman iskoristiti svaku priliku. Još uvijek imam dovoljno vremena za postati velik - rekao je Hrgovićev sljedeći protivnik u rujnu prošle godine.

Gregory Corbin (38) 'čeličio' se sedam i pol godina u zatvoru i nakon toga ponovno se vratio svojoj 'ljubavi' - boksu.

- Ja sam to dugovao samom sebi, ali i mnogim ljudima. Svi smo puno uložili u moju amatersku karijeru. Shvaćam da sam kasno krenuo s profesionalnim boksom, no ja treniram od svoje osme godine. Prvo to nije bilo ozbiljno jer mi je obitelj htjela da se bavim drugim sportom i zapravo sam kao natjecatelj s boksom počeo tek nakon koledža, kao 22-godišnjak. Izgubio sam svoj prvi meč na nacionalnom prvenstvu 2003. godine, da bih godinu kasnije izgubio tek u finalu. 2005. godine sam osvojio natjecanje i saznao sam da je George Foreman osim mene jedini teškaš iz Texasa koji je osvojio Golden Gloves. Namjeravao sam se vratiti i to potvrditi 2006. godine, no dogodilo se što se dogodilo. - rekao je Corbin, a prenosi FightSite.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U borbi protiv hrvatskog borca sigurno će biti motiviran jer će mu to biti prava prilika za zvučni povratak u svijet boksa. U ožujku je izgubio od Charlesa Martina nakon diskvalifikacije zbog udarca u 'nezgodno mjesto'. Poput uzora Georgea Foremana želi ispuniti svoj san.

- U zatvoru sam se svakog dana budio s ciljem da ostanem aktivan. Govorio sam si da ne smijem odustati i da svoje tijelo moram držati zaposlenim. Moram priznati da je bilo dana kad sam pomislio da ću biti star kada izađem i da neću moći ništa napraviti. No, onda sam rekao da me nije briga i da me nitko neće limitirati. Ja sam tu da bih ispunio svoj san - završio je Corbin.

Borba između Hrgovića i Corbina je na rasporedu u noći sa subote 25. na nedjelju 26. svibnja oko 3 sata po hrvatskom vremenu uz prijenos na RTL televiziji.

'Najbolji sam na svijetu'

- Nisam ja vaš najbolji boksač nego najbolji na svijetu. Corbina čeka večer nakon koje će razmisliti da se ostavi od boksa. On dolazi iz jednog poraza nakon 15 pobjeda tako da poslije ovog poraza od mene moguće da će se ostaviti boksa - rekao je Hrga.

Ovaj put se Hrgović za borbu spremao na američkom tlu, a ovaj pripremni kamp nije bio kao dosad.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Kamp je prošao odlično, odradili smo sve što je trebalo kao i uvijek, uvijek se spremam maksimalno, i bolji sam boksač nego prije, puno smo radili na tehnici. Vidjet ćete neke nove stvari nego dosad.

Mi smo Hrvati, ne padamo pod dojam ničeg, mi smo najveći ratnici na svijetu, a ring je svugdje u svijetu ring. Ništa novog za mene, k'o što sam rekao, čeka vas dobar meč i vjerujem da ću uspješno odraditi ovaj debi - zaključio je za RTL.