Hrgovića nitko ne voli? Babićev udarac ispod pojasa za korak bliže velikom okršaju Hrvata...

Što god mislili o njemu, Hrgović ima ime u svijetu. I Babić to dobro zna. A navijači ko' navijači. Uostalom, možete li se sjetiti ijednog šampiona kojeg su u Hrvatskoj svi obožavali od prvog do zadnjeg dana karijere?

<p>Komentari forumaša, koliko god često bili površni i uglavnom negativno kritički orijentirani, često pogađaju u srž.</p><p>A nakon razgovora <a href="https://www.24sata.hr/sport/babic-hrgovic-sabotira-nasu-borbu-i-morat-ce-mi-se-ispricati-nitko-ga-u-hrvatskoj-ne-voli-729007">Alena Babića</a> (29) za Sky Sport, uoči subotnje borbe protiv Toma Littlea, boksački su fanovi pisali "Ajde, dosadan si više, Hrgović bi te razbio" ili "Naporan si, ni tebe nitko ne voli". Eto, prije koji mjesec bio je simpatično novo ime na boksačkoj sceni, pa i netko tko se usudio suprotstaviti Hrgoviću i javno stati na stranu slabijega kad je krenulo prepucavanje treba li u kvalifikacije za OI Hrgović ili Milun. Ali sad je, izgleda, pretjerao...</p><p>Trash talk sastavni je dio borilačnih sportova. Vrlo jednostavno: tko više "laje", zanimljiviji je, a tko je zanimljiviji, skuplje prodaje svoje borbe. Dokaz? Znate li koji hrvatski aktivni profesionalni teškaš ima najviše pobjeda? <strong>Petar Milas</strong>! Splićanin ih ima 15 bez poraza, Hrgović 12, a Babić samo pet.</p><p>No, Babiću je dio imidža nadimak Savage, Divljak, i trash talk, Hrgoviću ta samouvjerenost koja graniči s arogancijom, a Milasu ništa takvoga.</p><p>- Nije dovoljno biti samo dobar boksač, uvijek je dobro imati ono nešto više, graditi neki imidž koji će privlačiti pažnju. Ne kažem da Filip mora forsirati trash talk, ni ja to nisam volio, pojačavao sam si imidž irokez frizurom - pričao nam je <strong>Željko Mavrović</strong>.</p><p>Da, ta samouvjerenost i bahatost koja prolazi u svijetu boksa stvara antipatije kod (domaće) publike. Iako, zanimljivo, većina tih fanova obožava <strong>Mikea Tysona</strong>, <strong>Floyda Mayweathera</strong> i(li) najvećeg svih vremena <strong>Muhammada Alija</strong>. Ponajveće provokatore u povijesti, koji su u javnim istupima prije borbi suparnike i omalovažavali i ponižavali i vrijeđali...</p><p>No u medijskom ratu između Hrgovića i Babića dočekali smo prvi udarac ispod pojasa. Jedno je poručivati "razbit ću te, pačja usta, borio si se s letvama, ušutkat ću te u ringu...", ali stranim, engleskim medijima govoriti kako nitko u Hrvatskoj ne voli Hrgovića pretjerano je. I stvara pogrešnu sliku u svijetu. O svom zemljaku, o najbolje rangiranom Hrvatu u svijetu jednog od najpopularnijih sportova. J..i ga, Babo, to su činjenice.</p><p>Da, Hrgović je samouvjeren, da, uoči svake borbe najavljuje pobjedu, nokaut, smatra se dostojnim vrha, ubrzo i borbe za pojas. Kao i svaki ambiciozni borac. Suparnici su mu 'letve'? Da, ali ne treba biti lumen da biste shvatili da ih ne bira on. Da se njega pita, on bi u ring s Chisorom, Povetkinom, Hunterom... pa za godinu dana i s Whyteom, Wilderom, Usikom... Ali on je i dalje u poziciji da veliki suparnici biraju njega. Ili izbjegavaju, jer mogu.</p><p>Što god mislili o njemu, Hrgović ima ime u svijetu. I Babić to dobro zna. A navijači k'o navijači. Uostalom, možete li se sjetiti ijednog šampiona kojeg su u Hrvatskoj svi obožavali od prvog do zadnjeg dana karijere? </p><p>Mudri i srčani Alen Babić napravio si je takvu reklamu prozivajući Hrgovića da je njihov meč postao ne samo najiščekivaniji okršaj dvojice naših boraca u povijesti hrvatskog boksa nego i strani promotori tu vide dobru priču. Priču koja se može prodati.</p><p>Pa zašto onda ne bi ušli u ring? Ne boji se ni jedan jer strah naposto nije u opisu radnog mjesta boksača. Babiću je borba s Hrgom velika želja, a Filip tom borbom može više izgubiti nego dobiti... baš kao i u svakoj drugoj svojoj borbi dok se uspinje prema vrhu.</p><p>- Nije on moj rang boraca - ponavlja Hrga.</p><p>Ali kad se već bori s Kartoziom, Molinom, Herediom, Tovarom..., zašto ne bi s Babićem? Motiv bi mu bio veći nego protiv tih stranih nedoraslih suparnika, a sasvim sigurno i zarada.</p><p>Britanski Sky Sports tu je nanjušio priču i počeo "kuhati" hrvatsko rivalstvo, i Hrgović i Babić povjerili su im se koliko se ne vole i sve skupa pogurali do granica da su Britanci zainteresirani da organiziraju tu borbu. Moćni <strong>Eddie Hearn</strong> vodi Filipovu karijeru, <strong>Dillian Whyte</strong> Alenovu. A Britanija je najjače boksačko tržište u Europi, zbog dominacije Joshue i Furyja možda čak i u svijetu. Drugim riječima: tu je lova. I kad oni nanjuše priču, evo i zarade.</p><p>Izgubiti, dakle, nemaju što. Pa nek' se više suoče u ringu. Prije nego što izgube kredibilitet navijača u domovini verbalnim udarcima ispod pojasa...</p><h2>Kronologija sukoba Hrgovića i Babića:</h2><p>Hrvatska je javnost doznala za njihove nesuglasice kad je Babić stao u zaštitu Marka Miluna i javno prozvao Hrgovića da odradi meč s hrvatskim prvakom i tek tada postane legitiman hrvatski kandidat za kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre. Uslijedili su odgovor na odgovor, a sukob se rasplamsao u posljednjih šest mjeseci.</p><p><strong>Babić u siječnju</strong>: Istina, izuzetan si sportaš, brutalna boksačina, top 10 u svijetu jesi! Al brate dosadio si Bogu i narodu svojim maltretiranjem! Dok si se ti šetao profi "kantama", (znam to jer i sam prolazim sličan put) Marko Milun je osvajao svako moguće i nemoguće natjecanje, od državne do svjetske medalje! Nitko to ne spominje? Pa evo ja se ne bojim nikoga, a kamoli tebe i ekipe koja podržava ovo maltretiranje mladih boksača. Pričamo o nekoj hrabrosti? Ti želiš da nakon državnog (moguća 4 meča u 4 dana) netko taj 5. dan boksa s tvojom veličinom? Gdje je tu hrabrost? Bojiš se da Milun ne ode na olimpijadu vec na prvom kvalifikacijskom turniru, pa i to sabotiraš? Znaju li ljudi što radiš hrvatskom boksu? Po tebi bi prvi od 2 kvalifikacijska turnira trebao ostao bez hrvatskog predstavnika u 91+? Zato što se bojiš da se netko ne bi kvalificirao! Nakon svih tvojih ucjena hrvatskom boksu prijatelju moj, imam novost za tebe, TI si kukavica!</p><p><strong>Hrgović u veljači</strong>: Ma, on je običan redar, daleko od moje razine.</p><p><strong>Babić u srpnju</strong>: Dolazio sam iz noćne smjene sparirati s Filipom. Samo sam se ja mogao nositi s njim. Kad god me zvao, bio sam mu na raspolaganju. Znao je dogovoriti sa mnom sparing u nedjelju u 12 popodne iako je znao da sam radio noćnu i lako je taj sparing mogao prebaciti u naprimjer 18 sati... Hrgović me konstantno napada u medijskim istupima, jeo je iz "14 srebrnih žlica", dobio je svoju dvoranu. On ima sve, ja nemam ništa, a čovjek me opet napada, onda znate da ima neki problem... Borba? Ma dajte mi ga odmah sutra. Nek' mi daju 50 eura, a Hrgoviću 50.000 eura za borbu. Dajte da ga razvalim, ušutkam i okačim tih 50 eura na zid. Zna Hrga dobro moje kvalitete, bio sam mu najopasniji sparing-partner, to će vam i on potvrditi. Dok je trenirao s Pijetrajem bio je puno bolji boksač, sad mi je sav nikakav. Boksao je u Dubaiju na strašnoj priredbi, a nakon meča daje izjave kao da mu se ne da živjeti... Pa daj malo, čovječe... Hrgović konstantno priča i piše gluposti, želi biti u centru pažnje, za sebe misli da je najbolji. Sjećate se kako je podcijenio Marka Miluna, kako je Hrgin otac govorio da nema potrebe da se Filip pojavljuje na državnom jer bi nokautirao sve ljude. Pa zašto onda nije došao pa da ga vidimo! Doći do borbe s njim pa da vidimo tko je bolji! Napravili bismo šou, jedino je problem što on ni engleski ne zna, a to je najvažnije danas u svijetu boksa. Ne bismo se mogli ni prepucavati preko stranih medija. Previše se on digao, a zna se kako takvi završavaju.</p><p><strong>Babić u kolovozu</strong>: Hrgović me napadao i vrijeđao nekoliko puta, a ja to ne zaboravljam. Bili smo se vidjeli u restoranu prije par mjeseci. Pitao me tada što se to piše u medijima. Pitao sam ga što želi, a on me pitao zašto govorim o njemu. Rekao sam da mogu govoriti što želim i da ne može ništa protiv toga. On mi je tada rekao da sam 1500. boksač svijeta. Sada sam Top 60, što sad? Mogu li ga sad dobiti?</p><p><strong>Hrgović u rujnu</strong>: Alen se prije svega mora naučiti ponašati. Nije realno da ikad dođe do borbe sa mnom. Za početak, promašio je kategoriju, za teškaša je premali, nikakav, a ni tehnički nije na mom nivou. Do naše borbe vjerojatno nikad neće doći.</p><p><strong>Babić u rujnu</strong> (uoči Filipove borbe s Kartozijom): Molimo se za El Animala. Opasni su ovi s pola zvjezdice...</p><p><strong>Hrgović u listopadu</strong>: Ma Babić je smiješan, u ringu i izvan ringa. Ja ću se boriti s kim god moji menadžeri i promotori dogovore meč, ali njemu bi to mogao biti završetak karijere. Mislim da bih ga teško nokautirao, i to u prvih nekoliko rundi.</p><p><strong>Babić u listopadu</strong>: Muškarac sam, nisam je**** ku*ka. Rekao sam tisuću puta, ne volim ga, je*** ga. Želim sljedeće godine odraditi 10 mečeva, neka on bude taj deseti. Čuo sam da je plakao Eddieju Hearnu na telefon, da se žalio na mene. Gledajte, ja sam na dobroj strani. Hrgovića ne volim jer je klasični nasilnik, a ja sam uvijek uz ono manje dijete, koje se ne može obraniti. I mene su u djetinjstvu maltretirali.</p><p><strong>Hrgović u studenom</strong>: On je slučaj za psihijatriju. Ne želim uopće odgovarati za njegove prozivke. Ako moj tim jedan dan bude smatrao da je to dobra borba za mene, naravno da ću je odraditi. I sa zadovoljstvom ga ušutkati!</p><p><strong>Babić u studenom</strong>: Živim u glavi "duckfacea" besplatnooooooo</p><p><strong>Hrgović u studenom</strong>: On ima sukob sam sa sobom, neka shizofrena cijepanja. Mislim da taj dečko nije psihički i duhovno stabilan. Prije no što će me on početi prozivati, ja nisam o njemu rekao niti jednu lošu riječ, no on je očito skužio da s prozivanjem mene dobiva medijski prostor. To je dečko koji nikad ništa u sportu nije važno napravio, a tek s 30 godina dobio je neku medijsku pažnju koja mu očito prija. Kada mu poraste kvaliteta protivnika, njemu će se dogoditi poraz. Osim toga, ja sam jedan od najboljih teškaša na svijetu i mislim da su mu izgledi gotovo jednaki nuli. On ne proziva radi radi neke strategije, kao što to čine vješti profesionalci, nego zato što je tupast, što je sirovina i što je sam po sebi pun mržnje, frustracije i poremećaja.</p><p><strong>Babić u studenom</strong>: Obojica dolazimo iz male zemlje i takva bi borba mogla privući tisuće djece iz Hrvatske u boks. Ali on to jednostavno sabotira. Govori da je najbolji na svijetu i slično, a nije se borio ni sa kim. Zasad ima groznu profesionalnu karijeru kad gledate njegove protivnike. Mora da im zadaje glavobolje to što stalno zazivam našu borbu, a i nastavit ću. Želim da svi navijači vide kako pada jer nitko ga u Hrvatskoj ne voli! On pobjeđuje istrošene borce, Hrgovićevi suparnici su nitko i ništa. Nakon samo pet borbi ja sam bolje rangiran nego svi njegovi suparnici, to je ludo!</p>