Hrgin promotor: Razmišljamo o tužbi! Ovo baš i nije moralno...

Tyson Fury (35 godina, 33-0-1) i Oleksandr Usik (36, 21-0-0) potpisali su ugovor o međusobnom okršaju za apsolutnog prvaka u teškoj kategoriji. Borba bi trebala biti 23. prosinca ili tijekom siječnja 2024.

Foto: REUTERS/PIXSELL

To je borba koja se već dugo iščekuje u teškoj kategoriji, ali je došla u vrlo lošem trenutku za najboljeg hrvatskog boksača, Filipa Hrgovića (31, 16-0-0), prvog izazivača po IBF-u (jednoj od četiri najpriznatije federacija, op. a.), čiji pojas drži Usik.

'El animal' tako je završio na klupi. Usik i Fury imaju dogovoreni revanš, a ako svako pobjedi jednom, lako je moguće da dođe i do trilogije. Sve to znači da bi Hrgović napad za titulu mogao dočekati tek 2025. godine.

Foto: Pixsell/Reuters

Zbog cijele situacije, jedan od Hrgovićevih promotora Nisse Sauerland najavio je kako čak razmišlja o tužbi!

- Još uvijek ne mogu vjerovati! Ovo je nepoštovanje čak i za Francisa Ngannoua koji bi trebao odraditi meč na 10 rundi protiv Furyja (Furyja) - rekao je Sauerland za Boxing Social.

Hrgović čeka još od kolovoza 2022. godine kada je pobijedio Kineza Zhileija Zhanga u borbi za mjesto obaveznog izazivača. Čekao je svoju priliku, pa je odradio borbu protiv Demseyja McKeana u kojoj je zadržao svoju poziciju.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- Imamo određenu poziciju, ali ne mogu previše pričati o tome. Konzultiramo se oko pravnog procesa (tužbe), jer čekamo još od kolovoza prošle godine i borbe protiv Zhileija Zhanga. Manje-više smo prisiljeni na meč protiv McKeana kako bi Hrgović zadržao svoju poziciju i mjesto obveznog izazivača. Razumijem da svi žele gledati meč Furyja i Usyka, ali tko god kaže da ‘Hrgović ne zaslužuje napad na titulu‘, samo ću reći da je Hrgović u poziciji sljedećeg izazivača. Zar želite da on (Hrgović) mora čekati godinu i pol? On time gubi zaradu na vrhuncu svoje karijere, a to nije baš moralno - objasnio je Sauerland.

Jasno je kako meč za apsolutnog prvaka donosi najviše novca i Furyju i Usiku. Međutim, Hrgović više od godinu dana čeka svoju šansu, po statusu je prvi izazivač za Usikovu titulu, a Ukrajinac je, izgleda, potpuno posvećen Furyju.