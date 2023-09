Hrgović: Ma kakvo ujedinjenje, ja sam na redu protiv Usika. A Fury je poludio, nestabilan je

Filip Hrgović? Gledajte, sada želim ići kući. Dobro se naspavati i jesti te popiti mineralne vode. Ovdje je moj menadžerski tim i oni će se baviti takvim stvarima, rekao je ukrajinski boksač Oleksandr Usik kada je prije dva tjedna pobijedio Daniela Duboisa i obranio tri pojasa koja su bila pod njegovim vlasništvom. Samo jedan nije, onaj organizacije WBC kojeg drži Tyson Fury.

Mnogi zaljubljenici u boks nadali su se da će se upravo ovaj dvojac uskoro sučeliti u ringu i boriti za ujedinjenje pojasa, no nešto će se pitati i hrvatskog boksača Filipa Hrgovića. Podsjetimo, Hrga je u kolovozu nokautom u 12. rundi pobijedio Australca Demseya McKeana te tako obranio status obaveznog izazivača za IBF pojas. Ista organizacija naložila je Usiku da se mora boriti protiv Hrvata, ali pitanje je kada će taj meč doći na raspored. Kako god, Hrgović je nikad bliže ispunjenju svog sna.

'Ja se moram boriti za pojas!'

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

- Kakvo ujedinjenje pojaseva?! Ja sam sljedeći na redu. Fury ima nadolazeći meč s tipom koji nikad prije nije boksao. To je nepoštovanje prema boksu i boksačkoj publici. On nije sposoban boriti se za ujedinjenje pojaseva, ima ugovorenu borbu. Usik se mora boriti protiv obveznih izazivača, a ja sam prvi u redu. Od toga nema odstupanja. I ako mi ponude 100 milijuna, nema odstupanja - rekao je Filip Hrgović u razgovoru za Seconds Out.

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Usik je u ovome trenutku najbolji boksač na svijetu. Nije ga s trona uspio skinuti Joshua, a ni Dubois. Njega je nokautirao u devetoj rundi nakon što je opasno visio u petoj rundi kada je sudac na pet minuta prekinuo meč. Ukrajinac ga nije previše impresionirao.

- Nisam impresioniran. Nisam impresioniran s nikim. Ja sam dobar borac također. 17 godina sam u boksu i boksao sam sa svjetskim, europskim i olimpijskim prvacima. Osjećam da mogu pobijediti bilo koga - kazao je Filip.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Tyson Fury uskoro će u ring, ali protiv bivšeg UFC prvaka Francisa Ngannoua. Naravno, taj meč bit će ravan ekshibiciji, obojica će obilato napuniti račune i prirediti fanovima šou. A to znači kako je sve izglednije da će Hrgović prije Furyja u ring protiv Usika.

- Fury je potpuno lud čovjek. Pregovarali su godinu i pol dana za meč za ujedinjenje pojaseva, a on sad ima borbu s Ngannouom. To je toliko ludo. Mislim da on više ni ne želi boksati, nestabilan je, svaki dan mijenja mišljenje i to nije dobro za boks. Ima priliku, ako pobijedi Usyka, postati najveći svih vremena ili ući među deset najboljih teškaša ikada, a on se bori s Ngannouom, što reći na to - završio je najbolji hrvatski boksač.