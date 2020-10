Hrgović: Ako Babić uđe u ring sa mnom to će mu biti kraj karijere

Borit ću se ja s kim god moji menadžeri i promotori dogovore, ali mislim da bih Babića teško nokautirao, i to u prvih nekoliko rundi, samouvjeren je Hrgović dok se priprema za meč s Bookerom

<p>Ma Babić je smiješan, u ringu i izvan ringa - hladno je za RTL iz Miamija poručio <strong>Filip Hrgović</strong> (28).</p><p>Da, rat riječima dvojice naših najbolje rangiranih boksača teškaša nastavlja se. Koja je epizoda? Uf, tko zna...</p><p>Uglavnom, nakon što je Alen Babić (29) više puta izazvao Filipa na meč, a nekad trener obojice, danas samo Babića, Leonard Pijetraj, naglasio da Hrgović "stalno razmišlja o Babiću, liježe i ustaje s njim", Hrgović je rekao:</p><p>- Ja ću se boriti s kim god moji menadžeri i promotori dogovre meč, ali njemu bi to mogao biti završetak karijere. Mislim da bih ga teško nokautirao u prvih nekoliko rundi.</p><p>Hrgović ima 11 pobjeda u 11 mečeva, Babić pet od pet.</p><p>Filip se, inače, u kampu u Miamiju priprema za meč s Rydellom Bookerom 7. studenog, a nakon dugo vremena trenira s trenerom Pedrom Diazom.</p><p>- Nema kod Kubanaca baš demokracije - našalio se Filip pa nastavio:</p><p>- Ali ja sam došao spreman i u formi.</p><p>Booker ima 39 godina, ali 12 je godina proveo u zatvoru. Bio je odličan amaterski borac, profesionalni mu je omjer 26-3, a prošle je godine na bodove izgubio od Kubrata Puleva. Hrgoviću je bio sparing partner...</p><h2>Kronologija sukoba Hrgovića i Babića:</h2><p>Hrvatska je javnost doznala za njihove nesuglasice kad je Babić stao u zaštitu Marka Miluna i javno prozvao Hrgovića da odradi meč s hrvatskim prvakom i tek tada postane legitiman hrvatski kandidat za kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre. Uslijedili su odgovor na odgovor, a sukob se rasplamsao u posljednja dva mjeseca.</p><p><strong>Babić u siječnju</strong>: Istina, izuzetan si sportaš, brutalna boksačina, top 10 u svijetu jesi! Al brate dosadio si Bogu i narodu svojim maltretiranjem! Dok si se ti šetao profi "kantama", (znam to jer i sam prolazim sličan put) Marko Milun je osvajao svako moguće i nemoguće natjecanje, od državne do svjetske medalje! Nitko to ne spominje? Pa evo ja se ne bojim nikoga, a kamoli tebe i ekipe koja podržava ovo maltretiranje mladih boksača. Pričamo o nekoj hrabrosti? Ti želiš da nakon državnog (moguća 4 meča u 4 dana) netko taj 5. dan boksa s tvojom veličinom? Gdje je tu hrabrost? Bojiš se da Milun ne ode na olimpijadu vec na prvom kvalifikacijskom turniru, pa i to sabotiraš? Znaju li ljudi što radiš hrvatskom boksu? Po tebi bi prvi od 2 kvalifikacijska turnira trebao ostao bez hrvatskog predstavnika u 91+? Zato što se bojiš da se netko ne bi kvalificirao! Nakon svih tvojih ucjena hrvatskom boksu prijatelju moj, imam novost za tebe, TI si kukavica!</p><p><strong>Hrgović u veljači</strong>: Ma, on je običan redar, daleko od moje razine.</p><p><strong>Babić u srpnju</strong>: Dolazio sam iz noćne smjene sparirati s Filipom. Samo sam se ja mogao nositi s njim. Kad god me zvao, bio sam mu na raspolaganju. Znao je dogovoriti sa mnom sparing u nedjelju u 12 popodne iako je znao da sam radio noćnu i lako je taj sparing mogao prebaciti u naprimjer 18 sati... Hrgović me konstantno napada u medijskim istupima, jeo je iz "14 srebrnih žlica", dobio je svoju dvoranu. On ima sve, ja nemam ništa, a čovjek me opet napada, onda znate da ima neki problem... Borba? Ma dajte mi ga odmah sutra. Nek' mi daju 50 eura, a Hrgoviću 50.000 eura za borbu. Dajte da ga razvalim, ušutkam i okačim tih 50 eura na zid. Zna Hrga dobro moje kvalitete, bio sam mu najopasniji sparing-partner, to će vam i on potvrditi. Dok je trenirao s Pijetrajem bio je puno bolji boksač, sad mi je sav nikakav. Boksao je u Dubaiju na strašnoj priredbi, a nakon meča daje izjave kao da mu se ne da živjeti... Pa daj malo, čovječe... Hrgović konstantno priča i piše gluposti, želi biti u centru pažnje, za sebe misli da je najbolji. Sjećate se kako je podcijenio Marka Miluna, kako je Hrgin otac govorio da nema potrebe da se Filip pojavljuje na državnom jer bi nokautirao sve ljude. Pa zašto onda nije došao pa da ga vidimo! Hrgović je bio već na Olimpijskim igrama, osvojio je medalju i što više hoće... U to vas uvjeravam, za godinu-dvije ću doći do borbe s njim pa da vidimo tko je bolji! Napravili bismo šou, jedino je problem što on ni engleski ne zna, a to je najvažnije danas u svijetu boksa. Ne bismo se mogli ni prepucavati preko stranih medija. Previše se on digao, a zna se kako takvi završavaju.</p><p><strong>Babić u kolovozu</strong>: Hrgović me napadao i vrijeđao nekoliko puta, a ja to ne zaboravljam. Bili smo se vidjeli u restoranu prije par mjeseci. Pitao me tada što se to piše u medijima. Pitao sam ga što želi, a on me pitao zašto govorim o njemu. Rekao sam da mogu govoriti što želim i da ne može ništa protiv toga. On mi je tada rekao da sam 1500. boksač svijeta. Sada sam Top 60, što sad? Mogu li ga sad dobiti?</p><p> <p><strong>Hrgović u rujnu</strong>: Alen se prije svega mora naučiti ponašati. Nije realno da ikad dođe do borbe sa mnom. Za početak, promašio je kategoriju, za teškaša je premali, nikakav, a ni tehnički nije na mom nivou. Do naše borbe vjerojatno nikad neće doći.</p> </p><p><strong>Babić u rujnu</strong> (uoči Filipove borbe s Kartozijom): Molimo se za El Animala. Opasni su ovi s pola zvjezdice...</p><p><strong>Hrgović u listopadu</strong>: Ako ovako nastaviš, nećeš imati šansu ni razgovarati sa mnom.</p><p><strong>Babić u listopadu</strong>: J**i se! Sj**at ću i tebe i tvoj tim! Ma on je klasični nasilnik, ali s njima se bavim cijeli život. Dobit će on svoje. Ja se borim sa stotim na rang listi, prošli suparnik mi je bio 61. A njegov je bio 680.! Hrgović je sramota! Treba zabraniti takve borbe, nokautirao je čovjeka koji je pet dana prije prihvatio borbu. Dali su mu nešto eura i nokautirao ga je. Kakav je to čovjek?!</p>