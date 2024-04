Hrgović: Ako me velika beba Dubois pobijedi, umirovit ću se! Prebit ću njega, a onda i Joshuu

Filip Hrgović (31) je, čini se, shvatio da se kao pristojan boksač koji najavljuje borbu za vrh teške kategorije, koji dolazi iz male Hrvatske, ne može tako lako probiti do šanse da se bori za pojas. Pa je krenuo zadirkivati protivnike i upustiti se u klasični trash talk. Nakon najave da će se 1. lipnja boriti protiv Daniela Duboisa (26) u Saudijskoj Arabiji u intervjuu za protivnikovu promociju Queensberry Promotions okrznuo je Britanca i najavio kako će već ove godine srušiti i Anthonyja Joshuu. Ali je i iznenadio najavom kako će se umiroviti ako ga Dubois pobijedi iako bi mu to bio prvi poraz u profesionalnoj karijeri.

Dubois je rekao da će te uspavati. Što kažeš na to?

- On je mala beba za mene. Nećeš me uspavati, čovječe. Borio sam se i protiv jačih udarača i nisu me uspavali. On me neće uspavati, uništit ću ga. Nije dovoljno zreo za mene. Nikad ne može sazrijeti jer nema takav mentalitet. Kao da je izgubljeno dijete. Ako uzmete dijete od roditelja i stavite ga usred velikog trgovačkog centra, tražit će ih. On mi tako izgleda, ne zna kamo će. Ne znam imate li tu taj crtić, u Hrvatskoj se emitirao. Veliki patak koji je toliko nespretan i gdje god dođe, uništi i upropasti sve. Toliko je smiješan. U Hrvatskoj se taj patak zove Bubi. E, na njega me podsjeća.

Je li ga impresionirala Duboisova pobjeda nad Jarrellom Millerom?

- Ma daj, čovječe. Beba Miller ne zna se boriti. Ima 227 kila i spor je, nema kondiciju, nema udaračku snagu. Samo ide prema naprijed i spreman je za četiri runde. Bila je to velika pobjeda za Duboisa jer se vratio nakon poraza, ali kad gledate realno, beba Miller ne zna se boriti. Može govoriti, ali se ne zna se boriti. Nije pravi borac za mene. Prije pet, šest godina bio je puno bolji, sad nije velik borac. Ne smatram to velikom pobjedom - rekao je Hrgović pa nastavio bez rukavica:

- Vi Britanci sve napuhujete. Pobjedu Joshue protiv je*enog Ngannoua uzdižete, od pobjede nad Heleniusom radite blockbuster. Od Duboisove pobjede nad velikom bebom napravili ste veliku pobjedu. Nije to velika pobjeda, nego uobičajena.

Ali ako te Dubois pobijedi, bi li to bila velika pobjeda?

- Da. Sve je na njemu. Onda ću priznati da je velik borac i otići ću u mirovinu. Zašto? Jer očekujem puno od sebe, vjerujem da sam najbolji, toliko sam truda uložio u sebe. Ne smatram ga velikim borcem i, ako me pobijedi, to znači da nisam tako dobar kao što mislim da jesam. Umirovit ću se ako me pobijedi, čovječe. Umirovit ću se - jasan je bio Filip.

Što si pomislio kad te Dubois prozvao videoporukom: "želim tebe, ja sam glavni"?

- Netko mu je rekao da to napravi, možda Frank Warren, čuo sam i da tata ima velik utjecaj na njega i karijeru. Netko mu je rekao, tata, sestra ili prijatelj. On to sam ne bi mogao. Netko mu je to napisao, vjerojatno je imao velik papir iza kamere i čitao. Vjerojatno su pokušali snimiti video 20 puta i onda je ispao dobro pa ga je objavio. Bilo je smiješno, čovječe. Smiješno je. Kad govori trash, izgleda smiješno. Meni izgleda kao velika izgubljena beba, smiješno je kad koristi trash talk. Nisam bio ljutit kad sam to vidio, samo sam se smijao.

Hoće li ti to biti laka borba?

- Ne, on je ozbiljan borac, ima dobre osnove, dobre sposobnosti. Ali nije pravi borac, nema mentalitet i neće izdržati moj pritisak.

Obvezan si izazivač za titulu po IBF-u, tu je i Anthony Joshua. Planiraš li nakon Duboisa ići po Joshuu pa Furyja?

- Prebit ću Duboisa i u rujnu stižem na Wembley boriti se s Joshuom. Sjećaš se kad je hrvatska reprezentacija došla na Wembley i razbila vas? E, to ću napraviti. Doći ću na Wembley pred 80.000 ljudi i razbiti Joshuu. Ali prvo trebam srediti veliku patku - zaključio je Filip Hrgović.