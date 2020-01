Hrgi su naredili meč za prvaka Europe protiv staroga znanca!

Stajali su jedan pokraj drugog na pobjedničkom postolju na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016., a četiri godine poslije sukobit će se za veliki naslov.

Filip Hrgović (27) protiv Joea Joycea (34) u ringu za naslov europskoga teškaškog prvaka! Potvrdio je to promotorski dvojac hrvatskog boksača Kalle i Nisse Sauerland na Twitteru.

Tako je, naime, naredila Europska boksačka unija. O čemu se radi? Joyce se 11. siječnja trebao boriti protiv Marka Hucka, imao je ugovoren meč, ali njemački boksač porijeklom sa Sandžaka ozlijedio se.

Pokušali su Britancu nakon toga dogovoriti meč protiv Daniela Duboisa, ali Unija je naredila meč s Hrgovićem za upražnjenu titulu, što ne radi često.

Meč sad trebaju dogovoriti predstavnici boksača pa činjenica što Europska boksačka unija želi taj meč ne mora nužno značiti da će se on i održati. Ali Hrgoviću bi ta pobjeda i naslov prvaka svakako pomogao da prije dođe do borbe za svjetski naslov, kao što ju je dobio Željko Mavrović protiv Lennoxa Lewisa 1998.

Promotor Eddie Hearn, koji surađuje s Hrgovićem, ipak, volio bi mu za protivnika 28. ožujka u Londonu dati Martina Bakolu Ilungu, Kongoanca s kojim već pregovaraju. A Filip prije toga želi odraditi i izborni meč s prvakom Hrvatske koji će biti poznat ovu nedjelju.

Osim što ih povezuje medalja iz Rija, gdje je Hrvat bio brončani, a Britanac srebrni, Hrgovića i Joycea veže i isti omjer u profesionalnom boksu od 10-0. A jednom su u amaterskoj karijeri boksali jedan protiv drugoga, u Svjetskoj boksačkoj ligi 2013., kad je Joyce slavio podijeljenom sudačkom odlukom.

"Lijepo je imati opcije. Ja bih najradije obojicu poslao na pod. Koga biste vi željeli?", upitao je Joyce pratitelje na Twitteru uz fotografije Hrgovića i Duboisa.

