Hrgović: Dovedite mi bilo koga, borba na Poljudu ili Maksimiru!

Filip Hrgović sredio je 20 godina starijeg Amerikanca Amira Mansoura nakon tri runde. Moćno izdanje, kanonada udaraca sa svih strana zadesila je bivšeg zatvorenika kojeg se u zagrebačkoj Areni nije ništa pitalo.

Nošen publikom i omiljenom mu pjesmom 'Geni kameni' u izvedbi Marka Perkovića Thompsona uživo, Hrga je razorio Mansoura i slavljenički povikao iz ringa nekoliko puta:

- Iznad svih Hrvatska!

Potom je rekao:

- Ljudi, hvala vam svima na ovim nevjerojatnoj podršci. Nadam se da vas nisam razočarao - skromno je otvorio pa zaradio ovacije dvorane.

- Molim vas jedan veliki pljesak za Amira Mansoura koji je strašan ratnik koji je dao sve od sebe. Poštovanje - naklonio se poraženom Hrga.

- Moram se zahvaliti svim svojim ljudima, mom timu, hvala timu Sauerland koji je ovo sve organizirao i koji me prati u profesionalnoj karijeri - rekao je Hrgović pa dodao:

- Veliko hvala gradonačelniku Milanu Bandiću, ne znam je li ovdje. Ako je tu, neka dođe gore Hvala mu za centar koji je izgradio u Sesvetama - rekao je Hrga.

- Nisam ga ni podcijenio ni precijenio - rekao je Stipi Božiću na ulasku u studiju koji je u emisiji uoči borbe rekao kako je Hrgoviću dao takav savjet.

Po dolasku u studio RTL-a rekao je:

- Dobar pojas za početak, ne znači mi on toliko, želim onaj pravi, sve svjetske pojase. Znači mi puna Arena, mog grada u kojem sam rođen. To me ispunilo emocijama, to je najbitnije.

Rad nogu mu je bio sjajan.

- S Igorom Čordašem sam popravio rad nogu, boksa se s nogama i glavom i još nečim, a neću biti prost. Prirodno mi to dođe kad je protivnik opasan.

Bilo je napeto za njegovu obitelj i djevojku.

- Oni su u stresu već tjednima, mama nije ni došla na meč. Mama sve je dobro, pozdravljam te - rekao je Filip.

Tko bi bio idealan sljedeći protivnik, kog želi?

- Sva imena koja postoje na svijetu, što se mene tiče ja sam spreman na sve, tko god oni dovedu, ne bojim se nikog i ne respektiram nikog.

A gdje bi se volio boriti sljedeći put?

- Poljud i Maksimir, to je moja želja, boriti se za svjetsku titulu, gdje god bude, bit će spektakl i bit ću sretan ako iduća borba biti u Hrvatskoj.