Hrgović emotivno najavio meč: Pobijedit ću za preminulog oca

Posljednji je put u ringu bio u prosincu 2021. godine i slavio protiv Emira Ahmatovića (35, 12-1) tehničkim nokautom u trećoj rundi, a nakon toga je Filipu Hrgoviću (30, 14-0) preminuo otac Pero zbog čega se nakratko posvetio obitelji. No, sad nas samo četiri dana dijele do novog ulaska u ring i okršaja protiv Kineza Zhileija Zhanga (39, 24-0-1).

- Ovo mi je najveći meč u životu i velik iskorak. Opasan sam i mlad borac, a svi očekuju težak meč protiv mene. Razumijem boksače koji se nisu htjeli boriti sa mnom, jer svi znaju da bi im to bio težak meč. Nadam se da ću postati obvezni izazivač jer znam da me ni jedan prvak neće odabrati kao protivnika, osim ako nemam status obveznog izazivača. To je najbolji način da dođem do titule - započeo je 'El Animal' u najavnom videu.

Kinez je 2008. osvojio srebrnu olimpijsku medalju, dok je Hrgović osam godina kasnije uzeo olimpijsku broncu. A ulog u ovom meču je velik, status obaveznog izazivača za titulu svjetskog prvaka prema IBF-u. Podsjetimo, trebali su ući u ring u lipnju, ali tad se Filipu dogodila tragedija.

- Moj otac je umro prije nekoliko mjeseci. Bilo je to otprilike mjesec dana prije prvog termina meča. Nisam mogao trenirati, nisam bio fokusiran neko vrijeme. Bio je to težak period i htio bih zahvaliti svima: Matchroomu, Zhangu i ostalima jer su razumjeli moju situaciju i odgodili su meč. Bio sam jako povezan s ocem. On je bio hrabar i ponosan čovjek. Nikoga se nije bojao i učio me da budem takav, da se nikoga ne bojim. Nikada nije stavljao pritisak na mene da moram uspjeti i biti prvak, a mnogi roditelji to rade svojoj djeci. Bit će teško do kraja života, još uvijek je teško jer svakog dana razmišljam o njemu. Naravno da ovaj meč i pobjedu želim posvetiti njemu, ali emocije moram staviti sa strane i moram slušati trenere - rekao je Filip i osvrnuo se na meč:

- U ovo ulazim ozbiljno. Smatram ga dobrim borcem. Imao je veliku amatersku karijeru i neporažen je u profesionalnom boksu. On je srebrni s OI i ima puno iskustva. Velik je, ljevak je i dobar je boksač. Naravno da sebe smatram boljim, ali ozbiljno ga shvaćam.

Prije meča protiv Hrgovića Zhang je u prvoj rundi nokautirao Scotta Alexandera (33, 16-5-2), a sad ide po veliki 'skalp'.

- Ovdje sam da bih se borio s najboljima. Nemam pojma zašto su ostali boksači odbili meč s Hrgovićem. Oni imaju neke svoje ideje, ne znam. Ja želim iskorak, a ako želite biti najbolji, morate pobijediti najbolje. On može dobro udariti, ima dobar rad nogu i s razlogom je u top 3 prema IBF-u. Ali ja se želim boriti s njim, jer uživam boriti se s tako opasnim tipovima - zaključio je Kinez.

Podsjetimo, Filip u ring ulazi ove subote, 20. kolovoza, kao uvertira u uzvratni okršaj ze teškaške titule između aktualnog prvaka Ukrajinca Oleksandra Usika (35, 19-0) protiv Anthonyja Joshue (32, 24-2).

