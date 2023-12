Hrgović: Iduće godine postajem prvak, to je to! Kritičari pričaju gluposti, pojma nemaju o boksu

Filip Hrgović (31) odmara u Sesvetama nakon što je prošlu subotu u 17. profesionalnoj borbi lakoćom svladao Australca Marka de Morija i obranio status obveznog izazivača za svjetsku teškašku titulu po IBF verziji.

- Još nisam pokazao puni potencijal. Tek sljedeće godine moja karijera počinje, sljedeće godine postat ću svjetski prvak - samouvjereno je poručio Hrga u razgovoru za Novu TV.

Iako još ne zna tko će mu biti idući protivnik, najizglednija je opcija spektakl protiv bivšeg svjetskog prvaka Anthonyja Joshue nakon njegove pobjede nad Ottom Wallinom i nakon poraza Deontaya Wildera od Josepha Parkera.

- On želi postati trostruki svjetski prvak i jedini način na koji to može postati je preko mene. Ja ću napraviti sve da mu poremetim planove - rekao je Hrgović i nastavio o AJ-u:

- Za mene je to trenutačno najbolja moguća borba. To mi je poklon. Mogu ga pobijediti, on je za mene protivnik po mjeri.

'Sve se posložilo'

Proteklih godina često je znao govoriti kako se nada prilici da boksa za svjetski naslov, sad već poručuje kako će i tu priliku iskoristiti.

- Imam osjećaj da je to to. Stvarno sam prošao svašta, oduvijek vjerujem da sam ja taj, da ću biti svjetski prvak. Nekako sad imam osjećaj da je to vrijeme, da se sve posložilo, da imam dovoljno mudrosti, snage, znanja, iskustva. Jednostavno su se kockice posložile - rekao je Filip.

'Ne zanima me tko što priča'

Kroz cijelu karijeru bori se i s kritičarima koji mu spotiču izbor nedoraslih protivnika, kakav je bio i De Mori. Hrgović im je odgovorio na primjeru meča protiv Zhanga Zhileija, kojega je pobijedio u kolovozu prošle godine jednoglasnom sudačkom odlukom.

- Hrgović je poslije borbe sa Zhangom bio loš. Onda, kad je Zhang dvaput zaredom nokautirao Joea Joycea, odjednom je Zhang dobar i Hrgović je isto dobar, nije toliko loš. Tako da ljudi pričaju gluposti, nemaju pojma o boksu i okreću se kako vjetar puše. Ne zanima me tko što priča, znam koliko radim i vjerujem da mogu svakoga pobijediti. Naravno, sve su to dečki koji su vrhunski i u svakom meču odlučuju detalji. Ali znam da, ako pružim dobru izvedbu, mogu svakoga pobijediti - zaključio je Filip.