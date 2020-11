'Hrgović je preopasan i nitko ga ne želi, ali idemo po Huntera!'

Hunter ima 32 godine, 18 pobjeda (12 nokautom), jedan remi i jedan poraz. Izgubio je u kolovozu 2017. od Usika, a remizirao je u svom posljednjem meču, prije godinu dana na pripredbi u Saudijskoj Arabiji, s Povetkinom

<p>Ne treba okolišati, razgovarao sam i s mojim partnerom Sauerlandom, <strong>Filip Hrgović</strong> trebao bi se boriti s Michaelom Hunterom!</p><p>Otkrio je to jedan od najjačih boksačkih promotora današnjice, koji vodi i Filipovu i Joshuinu karijeru, <strong>Eddie Hearn</strong> (41).</p><p>To se odnosi na početak iduće godine, onu "borbu karijere, protiv top borca", koju je Hrgović najavio za veljaču ili ožujak 2021.</p><p>- Kad je Filip sparirao s <strong>Davidom Hayeom</strong>, Haye je rekao "Ovaj se mali zna boriti". Znamo što se dogodilo kad su sparirali Hrgović i Dubois. Taj dečko je opasan, poseban - nastavio je Hearn, a prenosi RTL.</p><p>Hrga je nakon pobjede nad Amerikancem Bookerom prozvao nekoliko imena iz vrha, <strong>Hunter</strong> i Kinez Zhang odgovorili su da bi rado prihvatili taj izazov.</p><p>- Hunter ne može dobiti šansu (za titulu, nap. a.), a nitko se ne želi boriti s Hrgovićem jer je preopasan. Dakle, Hrgović vs Hunter, let's go! - zaključio je Hearn.</p><p>Hunter ima 32 godine, 18 pobjeda (12 nokautom), jedan remi i jedan poraz. Izgubio je u kolovozu 2017. od Usika, a remizirao je u svom posljednjem meču, prije godinu dana na pripredbi u Saudijskoj Arabiji, s <strong>Povetkinom</strong>. Kada je u ring ušao s maskom Predatora</p><p>Hrgović je otad odradio još dva meča i dvije pobjede... Let's go!</p>