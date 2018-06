Hrgović priznao: Razbio sam svoju sliku, ali nisam prijetio

Počeli su žestoki obračuni u našem boksu. Sukobljene strane su Filip Hrgović i boksački savez. Hrga je prije odlaska na godišnji odmor okupio novinare u boksačkoj dvorani u Sesvetama, dvorani koja će uskoro dobiti i dozvolu i kojoj će se spremati za svoje mečeve.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović o problemima s boksačkim savezom

Filip Hrgovic o problemima s boksackim savezom Posted by 24sata Sport on Saturday, 16 June 2018

Ispričao se zbog toga što je sazvao press konferenciju na dan kad Hrvatska igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu i nakon toga se otvorio:

- Ako ja nisam nacionalni interes, ako oni smatraju da moj trener ne zaslužuje pola plaće, onda ću se ja odreći svojeg olimpijskog sna, realno sam osvajač olimpijske medalje, najvjerojatnije zlata, ali ako oni u savezu smatraju da treneru ne treba plaća, onda ću se svega toga odreći. Prije tri mjeseca smo imali sastanak u Olimpijskom odboru, tajnik Čop, ljudi iz boksačkog saveza i ja o sufinanciranju trenera u vrhunskom sportu. Za sljedeće mečeve i iduće Olimpijske igre. Dogovorili smo da je najpoštenije da se plaća koja sad pripada mojem bivšem treneru Leonardu Pijetraju, bude podijeljena na dva dijela. Pola da ide njemu, a pola mojem novom treneru Yousefu Hasanu - rekao je na početku brončani iz Rija Filip Hrgović i nastavio:

- Svi su se s tim složili. HBS je to trebao izglasati na izvršnom odboru. Uslijedile su moje pripreme za meč u Njemačkoj. Tri mjeseca sam bio odsutan. Slao sam mailove, kad bi plaća trebala stupiti na snagu. Nisam dobio odgovor. Jučer sam posjetio prostorije boksačkog saveza, da pitam o čemu se radi. Glavni tajnik Marko Marović mi je rekao da su na izvršnom odboru odlučili da moj trener neće dobiti plaću. Bio sam jako ljut. Nervozan i ogorčen izrekao sam Maroviću nekoliko blagih uvreda. Iz protesta sam na odlasku iz prostorija svoju sliku s olimpijskom medaljom bacio na pod. Ne smatram se veličinom, ali sam predobar i preispravan da stojim u prostoriji s ljudima koji nemaju obraza. Marović me prijavio policiji i ja sam upravo bio na razgovoru na u postaji na Trešnjevci.

- Optužio me za prijetnje, fizički nasrtaj i neke uvrede koje nisam izgovorio. Nisam nasrnuo na njega, ja sam čovjek koji se borilačkim sportom bavi 12 godina i nikad ne bih nasrnuo na čovjeka koji ima 170 cm i pedeset godina.

Hrga je nastavio u žestokom tonu.

- Tu se ne radi o plaći, njima je svejedno kome će to ići. Prije tjedan dana su u Münchenu svi čuli domoljubnu pjesmu, vidjeli naše kockice. Njima smeta što se čuje Geni kameni, tim uhljebima, jugonostalgičarima, i parazitima smeta sve što je hrvatsko. Smeta im svaka pozitiva u društvu. Ti paraziti su razlog što tisuće i tisuće mladih ljudi odlaze u Irsku, Njemačku i druge europske zemlje - kaže Hrgović i nastavlja:

- Nijednu mi pobjedu nisu čestitali na stranicama boksačkog saveza. Oni bi da ja slomim nogu i da idem raditi u Irsku. Arena će gorjeti, gorjet će i Wembley, neće me zaustaviti takvi miševi.

Filipa su podsjetili da su u boksačkom savezu i neki hrvatski generali.

- Tamo su neki ljudi koji žive na grbači tuđeg znoja, uhljebi - rekao je Filip i za kraj se osvrnuo na dvoranu u kojoj će trenirati i na meč koji ga čeka u Areni.

- Hvala gradonačelniku Bandiću, koji me želi zadržati u Hrvatskoj. Ovo je sjajna dvorana, imam svemirske uvjete, samo još čekamo dozvolu za nju. Bandić me želi zadržati u Hrvatskoj, a ljude iz boksačkog saveza nije briga. Ulaznice za meč u Areni su već u prodaji, nadam se da će doći 10-15 tisuća gledatelja. Bit će to borilačka priredba koja još nije viđena ovim prostorima. Još ne znam ime protivnika, no Derek Chisora je otpao. On je dogovorio meč s Carlosom Takamom u srpnju. Za par tjedana ću znati ime protivnika. Idem na odmor od tjedan dana, a onda u Miami na mjesec dana priprema. Borba je 8. rujna, na Malu Gospu, valjda će i Gospa biti uz mene - završio je Hrgović.

Dvorana koji se nalazi u Novom Jelkovcu doista izgleda sjajno. Preko puta ringa, na zidu, u drvetu, stoji zapisanih Deset Božjih zapovijedi.

Nazvali smo i Marka Marovića, glavnog tajnika boksačkog saveza, koji nam je rekao:

- Hrgović je na odlasku bacio svoju sliku, otkinuo ju je sa zida. Nije me udario, ali mi je prijetio. Rekao mi je puno ružnih i prijetećih stvari. Psovao mi je majku, govorio je kako će mi razbiti laptop. Nadvio se iznad mene, nije mu prvi put da mi prijeti. Zbog sam zvao policiju koja je došla napravila zapisnik, a nakon toga sam ja otišao dati izjavu.

VIDI OVO: 15 zanimljivih činjenica o Nigeriji