Hrgović: Prozivali ste me kada sam se borio sa slabijima, a sad ne valja kad prozivam Usika?!

Dok boksački svijet priželjkuje meč dvojice najboljih boksača današnjice za ujedinjenje titula, Tyson Fury se nećka i traži više novca. A za to vrijeme...

- Ako Tyson Fury ne želi borbu, imaš drugu opciju - napisao je na Instagramu već pomalo očajni hrvatski boksač Filip Hrgović koji je izazvao Oleksandra Usika na meč.

Najbolji hrvatski boksač nema sreće. U kolovozu prošle godine u najvećem meču svoje karijere pobijedio Kineza Zhileija Zhanga i postao je obavezni izazivač za pojas po IBF-u. Meč koji mu je otvorio put prema vrhu i doveo ga na koračić od snova zbog kojih se i počeo baviti boksom. No, vrlo brzo se susreo sa surovošću modernog boksa. Većini boksača zarada je bitnija.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Svi žele meč Usika i Furyja, što zbog spektakla, ali i zarade kojom bi svi napunili džepove, no kako je sudbina te borbe neizvjesna, IBF je planirao organizirati borbu za privremenog prvaka po verziji IBF. U tom meču, jasno, sudjelovao bi Hrgović, no problem je što ne može pronaći protivnika. Andy Ruiz ga je odbio, spominje se i Martin Bakole, no i to je zasad jako daleko.

Kako je i dalje sve neizvjesno, Hrvat se nedavno vratio iz SAD-a gdje je odrađivao teške pripreme, a na kraju se ispostavilo - za ništa. Hrga polako gubi strpljenje, a kako je i upitna borba za ujedinjenje titula, odlučio je prozvati Ukrajinca. Sada se opet oglasio na Instagramu povodom te objave. Zahvalio je fanovima i poslao poruku pojedincima kojima nije baš sjela njegova prozivka.

Foto: Instagram

- Hvala mojim pratiteljima na porukama podrške na račun mene i moje karijere. Puno vas je i značite mi! A ostaloj nekolicini skeptičara... Prozivali ste me prije da imam slabe protivnike, a sada kada prozivam Usika ni to vam ne odgovara? Što je onda? - pita se Hrgović.

Pred njim su neizvjesni dani, trenira iz dana u dan, neznajući kada će se boriti. No, nitko mu ne može oduzeti titulu obaveznog izazivača. Koliko god ga neki eskivirali, priliku za pojas morat će dobiti kad-tad.

Najčitaniji članci