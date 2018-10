Hrgović: U prosincu ću boksati s bivšim svjetskim izazivačem

Filip Hrgović je najavio borbu protiv zasad neimenovanog protivnika. Nije želio otkriti njegov identitet, ali je otkrio zanimljiv detalj.

- Protivnik je pred potpisom. Riječ je o bivšem izazivaču za svjetsku titulu, čeka me vrlo težak posao - izjavio je zagrebački borac Filip Hrgović u emisiji Z1 Televizije.

Nagađa se da bi to mogao biti Francuz Johann Duhaupas (37) koji je u profesionalnim vodama od 2004. i ima pregršt iskustva te bi mogao biti pravi test za Hrgovića.

Ima 37 pobjeda i pet poraza.

Prvi poraz doživio je 2008. protiv Talijana Francesca Pianete, a posljednji protiv Amerikanca Jarrella Millera krajem travnja 2018. godine.

Boksao je i s Rusom Povetkinom i Amerikancem Wilderom, ali je u najvećim testovima karijere podbacio, oba puta je poražen.

Filip Hrgović je na profesionalnoj sceni debitirao 2017., a od tada je nanizao savršen skor. Dobio je Brazilca Raphaela Zumbana. Čeha Pavela Souru, Engleza Toma Littlea, Irca Seana Turnera, Meksikanca Filiberta Tovara i u Areni Zagreb Amerikanca Amira Mansoura protiv kojeg je početkom rujna 2018. godine osvojio interkontinentalni pojas po WBC verziji.

