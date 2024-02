Hrgoviću ponovno propada meč života: Usik i Fury ipak boksaju!

Hrvatski boksač Filip Hrgović (31, 17-0-0) objeručke se uhvatio zadatka nanovo uvjeriti organizatore da je on taj koji bi trebao dobiti šansu protiv Oleksandra Usika nakon što je Tyson Fury zaradio posjekotinu na sparingu. I uistinu, Hrga bi šansu trebao dobiti jer je obavezni izazivač za IBF svjetsku titulu.

Novi datum za Usik vs. Fury

No, unatoč prozivanju koje su prenijeli svi relevantni svjetski mediji, hrvatski boksač će još morati pričekati. Kao i nekolicinu puta do sada. Usik i Fury će ipak boksati i to u odgođenom meču, potvrdila je njegova ekscelencija Turki Alalshikh, saudijski savjetnik na Kraljevskom dvoru i trenutačni predsjednik Opće uprave za zabavu.

Dakle, meč je, kao i cijela priredba, odgođen za datum koji će se tek odrediti, a svi koji su skupo platili ulaznice za meč u Saudijskoj Arabiji dobit će povrat sredstava.

Hrgović dobio De Morija

Hrgović je obavezni izazivač za IBF-ovu titulu. 'El Animal' je prije samo 41 dan u velikoj boksačkoj priredbi u prvoj rundi tehničkim nokautom slavio protiv Marka De Morija (41, 41-1-2).

Usik je posljednji put kročio u ring u kolovozu prošle godine. Tada je nokautom slavio protiv izazivača Daniela Duboisa.

A Tyson Fury slavio je protiv bivšeg MMA borca Francisa Ngannoua u listopadu. Bila je to tijesna pobjeda za koju mnogi smatraju da je trebala otići na stranu Kamerunca.