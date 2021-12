U PPD Zagrebu stavili su točku na ovu polusezonu, uz dobru foto-završnicu na kraju s pozitivnom ocjenom. S dvije pobjede u Ligi prvaka zagrebaši su udahnuli malo zraka i pokrenuli se uz nadu da će i nakon stanke zbog Europskog prvenstva nastaviti tom putanjom.

- Za početak bih se osvrnuo na posljednje dvije pandemijske godine. Lani smo upisali svih 14 poraza i mogu reći da smo s pravom bili izloženi velikom broju kritika. Međutim, unatoč pandemiji valja istaknuti da su objektivne i subjektivne okolnosti funkcioniranja sporta u Hrvatskoj takve da mi teško možemo držati korak s klubovima s kojima se želimo natjecati. Situacija je takva da je Rukometni klub Zagreb, nažalost, jedini zagrebački klub u najvišem europskom rangu natjecanja. Nažalost, za nas ni ova sezona u Ligi prvaka nije počela na najbolji mogući način iako smo mi u susretima SEHA Gazprom lige s Vardarom, Meškov Brestom i Veszpremom dali naslutiti da se dižemo i da bismo mogli biti konkurenti klubovima koji imaju višestruko veći budžet od nas. Ipak, ono što nas veseli, jest da smo uspjeli osvojiti šest bodova i ne samo to, već smo i uspjeli dignuti intenzitet i kontinuitet igre na razinu da smo bili poprilično kompetitivni europskoj eliti. Tu posebice mislim na dvije utakmice s Montpellierom, a što se tiče ovog drugog susreta u Francuskoj, još uvijek čekamo pravorijek EHF-a vezano za poništeni gol Luke Lovre Klarice u 53. minuti koji bi nam donio bod da je priznat - kazao je u uvodu direktor kluba Vedran Šupuković.

- Imamo čak devet igrača s 23 godine ili mlađih i treba istaknuti kako su igrači koji su dojučer još bili potpuni anonimusi čak i za hrvatske pojmove, dali veliki obol u ovim dobrim rezultatima s kojima odlazimo na zimski predah. Tako možemo istaknuti Zvonimira Srnu koji je do prije godine i pol igrao drugu hrvatsku ligu i to pritom uglavnom igrajući samo obranu. Isto tako, Luka Lovre Klarica nastupao je u trećoj hrvatskoj ligi, dok je 18-godišnji Matej Mandić došao iz prve bosanskohercegovačke lige i da je, spomenimo i to, protiv Meškova u Bjelorusiji imao 14 obrana, a u Zagrebu im je obranio tri penala. Također, osim što smo najmlađi, ekipa smo s najmanje stranaca. Od 23 prijavljena igrača za Ligu prvaka od stranaca imamo Csabu Leimetera iz Mađarske, odnosno dva mlada bosanskohercegovačka reprezentativca Edina Klisa i Adina Faljića.

Novosti ima u igračkom kadru u kojem više neće biti Mateja Hrstića koji seli u Francusku. Na njegovo bi mjesto trebao stići Aleks Kavčič i slovenskog prvaka Gorenja.

- Klub je jučer sporazumno raskinuo ugovor s povremenim hrvatskim reprezentativcem Matejom Hrstićem koji će na polusezoni prijeći u redove francuskog Limogesa. Njemu je istjecao ugovor na kraju sezone, a budući da je Limoges u velikim problemima s ozljedama, javila im se potreba za kvalitetnim lijevim vanjskim poput Mateja. Budući da smo od prvoga dana imali kvalitetnu suradnju, odlučili smo i mi izaći njemu u susret te ga pustiti da ode već na polusezoni - objasnio je menadžer Božidar Jović.

- Kada podvučemo crtu, mislim da možemo biti zadovoljni s ovom polusezonom. Nismo nerealni i to što smo očekivali jest tu negdje s ovim što smo dobili. I sam trener Obrvan je rekao da je imao dosta problema s ozljedama u uvodnim utakmicama Lige prvaka i da bismo svakako imali bod ili dva više da je zdravstveno stanje to dopustilo. Sve u svemu, na dobrom smo putu i u nastavku sezone očekujemo da se zadržimo na ovoj stazi. Mi ćemo kao uprava biti podrška igračima i stručnom stožeru i želio bih iskoristiti i ovu priliku da im čestitam na trudu i zalaganju. Mislim da su napravili jako dobar posao u prvom dijelu sezone - zaključio je Jović.