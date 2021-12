Veselili su se na kraju, kada su obranili zadnji napad, kao mala djeca. Zagrebaši su uspjeli pobijediti Vardar (23-22) u zadnjoj europskoj utakmici ove godine koja je do prije nekoliko tjedana izgledala kao još jedna grozota. Skoro pa takva utakmica u Sutinskim vrelima, teška, mučna, utakmica puna grešaka, ali bitna su na kraju samo dva boda koja su dignula zagrebaše na šesto mjesto, što je unazad mjesec dana izgledalo nedostižno.

- Digli smo se iz pepela u zadnjih nekoliko tjedana i došli do velikih šest bodova. Pobjeda protiv sjajne momčadi, bili smo malo sretniji na kraju. Očekivali smo ovakav susret i iskoristio bih priliku da čestitam svojim dečkima na sjajnoj igri u obrani. Cilj je zadržati ovaj tempo i u drugom dijelu sezone. Čestitke i Vardaru naravno, utakmice protiv njih su uvijek drugačije, iznimno čvrste - rekao je Ivica Obrvan koji je nakon utakmice pustio i suze radosnice.

Kapetan David Mandić vratio se u kadar i odmah je obrana izgledala tradicionalno bolje.

- Nevjerojatno borbena utakmica, vjerojatno najteža koju smo uopće odigrali u ovom prvom dijelu sezone. Bilo je puno grešaka na obje strane terena. Moram spomenuti Dinu Slavića koji je bio sjajan na golu i pomogao nam u tim ključnim trenucima.

Veselin Vujović teško je podnio poraz, još više nakon što je njegova momčad imala 21-18 u zadnjih desetak minuta. Odmah je odjurio s terena u svlačionicu, ali nije bio vruće glave, kako nekad zna.

- Nadali smo se boljem rezultatu ovdje. Napravili smo neke neobjašnjive greške koje se apsolutno ne smiju događati i to se pokazalo ključnim. Utakmice protiv Zagreba su uvijek teške, zapravo, ružne. Kada igramo protiv nekih drugih, to izgleda lijepo, dobro, ali kad igramo međusobno, iz nekog razloga to bude katastrofa, bez akcija, bez ičega, ne znam zašto, tenzije ili čega - rekao je Vuja na kojeg se nadovezao Ante Kuduz.

- Lijepo je gledati kako raste Zagreb iz utakmice u utakmicu. Čudna utakmica od samog početka. Propustili smo previše čistih šansi, ali smo nekako uspijevali zadržati priključak. Nažalost, u odlučujućim trenucima nismo bili pravi i Zagreb je to znao iskoristiti. Pravi balkanski derbi.

Zagrebu za vikend slijedi gostovanje u Vinkovcima, a Liga prvaka mirovat će do veljače.