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HRT najgledaniji tijekom ljeta

Piše 24sata,
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HRT najgledaniji tijekom ljeta
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Foto: HRT/Screenshot
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Gledanosti javnog medijskog servisa ovoga je ljeta najviše doprinio sport, odnosno prijenos utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi te HRT-ova posebna emisija Americana

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Hrvatska radiotelevizija (HRT) bila je uvjerljivo najgledanija nacionalna televizija tijekom ljetnih mjeseci, lipnja, srpnja i kolovoza, s ukupnim udjelom u gledanosti (SHR) od 41,25 posto, pokazuju podaci agencije 'all eyes on screens' za razdoblje od 1. lipnja do 25. kolovoza.

Druga najgledanija televizija u istom je razdoblju ostvarila ukupni SHR od 17,25 posto, dok je treća imala 15,32 posto. SHR (share) pokazuje postotak svih gledatelja koji su u određenom razdoblju pratili neki televizijski program.

HRT Grupa (HTV1, HTV2, HTV3 i HTV4) zauzela je vodeću poziciju među grupacijama također u svim mjesecima i u ukupnom razdoblju lipanj–kolovoz. U lipnju je imala ukupan SHR od 44,58 posto u srpnju 41,38 posto i u kolovozu 37,07 posto.

Foto: HRT/Screenshot

Gledanosti javnog medijskog servisa ovoga je ljeta najviše doprinio sport, odnosno prijenos utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi te HRT-ova posebna emisija "Americana“ posvećena prvenstvu, a koju su vodili Marko Šapit i Valentina Miletić.

Najgledaniji televizijski sadržaji u lipnju tako su bili prijenos utakmice Hrvatska-Engleska s 35 posto AMR-a, zatim Hrvatska-Gana s 28 posto AMR-a te emisije "Americana“ s po 27, 24 i 23 posto AMR-a. U lipnju je HRT grupa ostvarila 2,6 puta veću prosječnu gledanost od druge najgledanije  televizije te više od tri puta veću od treće najgledanije  televizije.

Foto: HRT/Screenshot

U srpnju su također dominirali prijenosi utakmica, pa je najgledaniji sadržaj u tom mjesecu bio prijenos utakmice Hrvatska-Portugal s 26 posto AMR-a, zatim emisija "Americana“ s 25 posto AMR-a, a visoku gledanost imale su i utakmice Španjolska-Argentina s 24 posto AMR-a, Francuska-Španjolska s  21 posto kao i opet emisija "Americana“ s 19 posto AMR-a. U srpnju je  prosječna gledanost HRT grupe bila 2,6 puta veća od druge najgledanije televizije i 2,7 puta veća od treće najgledanije televizije.

U kolovozu, kada više nije bilo nogometnih prijenosa, najgledanija emisija bila je HRT-ov prijenos Sinjske alke s 8,9 posto gledanosti. Među najgledanijim HRT-ovim emisijama u kolovozu bile su još "Potjera“ sa 7 posto AMR, zatim "Dnevnik 2“ sa 6 posto kao i "Plodovi zemlje“ sa 6 posto. U kolovozu je prosječna gledanost HRT grupe  bila dvostruko veća od obje televizijske grupacije.

'All eyes on screens' istraživanja gledanosti kontinuirano provodi na uzorku od 900 kućanstva koji predstavljaju 729 650 Pay TV kućanstva u Hrvatskoj.

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