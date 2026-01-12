HRT otkrio detalje praćenja ZOI 2026. Evo što ćete moći gledati

Hrvatska radiotelevizija intenzivno se priprema za praćenje Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026., koje će se održati od 6. do 22. veljače. Voditelj projekta ZOI 2026. na HRT‑u Viki Ivanović gostovao je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska te otkrio kako će pratiti olimpijski program.

Pokretanje videa... 01:38 Hrvatska reprezentacija u brzom klizanju | Video: 24sata/pixsell

HRT planira između 110 i 120 sati izravnih prijenosa, uz desetak snimki i stalnu prisutnost u svim informativnim emisijama. Posebno će pratiti tehničke discipline u alpskom skijanju, gdje Hrvatska tradicionalno ima najveća očekivanja.

Na Igrama u Italiji debitirat će i novi sport, skimo, odnosno ski mountaineering. Ivanović ističe kako olimpijski projekti redovito nastoje promovirati nove discipline te dodaje da će biti zanimljivo vidjeti hoće li skimo privući publiku, za razliku od nekih ranijih pokušaja poput breakdancea na ljetnim Igrama.

Natjecanja na više lokacija

Milano će biti središte dvoranskih sportova, uključujući hokej na ledu te brzo i umjetničko klizanje. Planinske discipline raspoređene su u nekoliko poznatih zimskih centara diljem sjeverne Italije:

Cortina d’Ampezzo – žensko alpsko skijanje

– žensko alpsko skijanje Bormio – muško alpsko skijanje

– muško alpsko skijanje Livigno – snowboard

– snowboard Anterselva , Južni Tirol – biatlon

, Južni Tirol – biatlon Val di Fiemme – skijaško trčanje

Foto: Claudia Greco

Hrvatska s predstavnicima u više sportova

Hrvatska će na ZOI 2026. imati predstavnike u skijanju, biatlonu, skijaškom trčanju i short tracku. Osim šest natjecatelja u alpskom skijanju (po tri u obje konkurencija), tu su i po tri predstavnika u biatlonu tri u skijaškom trčanju i jedna do dvije predstavnice u brzo klizanju na kratke staze (Valentina Aščić je osigurala nastup na 500, 1000 i 1500 metara).

HRT će u Italiju poslati sedam televizijskih i dva radijska novinara. Plan im je pokriti oko 80 posto svih prijenosa, uključujući sve utrke u skijanju i biatlonu. Iako neće moći prenositi sve hokejaške susrete, gledatelji mogu računati na barem jednu utakmicu dnevno, oba polufinala i žensko finale, u kojem se, prema Ivanoviću, gotovo sigurno očekuje dvoboj Kanade i SAD-a.

Foto: Yara Nardi

Posebna ekipa iz Zagreba pridružit će se u praćenju umjetničkog klizanja, dok će curling komentirati voditelj Dobro jutro, Hrvatska Ognjen Golubić, koji se i sam bavi tim sportom.

Govoreći o mogućim rezultatima, Ivanović je istaknuo kako se najviše nade polaže u alpsko skijanje. Prisjetio se i primjera Janice Kostelić, koja je uoči Salt Lake Cityja 2002. bila daleko od idealne forme, a potom ostvarila povijesne rezultate.

- Zrinka Ljutić trenutačno ne skija najbolje, ali ima izuzetno jak karakter i vjerujem da se od nje ipak možemo nadati nekom uspjehu - zaključio je.