HRT se pohvalio: Liga prvaka srijedom je na našem programu

Smatramo kako smo zadržali vrhunski sport i premium sadržaj u našem programu i u idućem dužem razdoblju. Ne možemo sakriti zadovoljstvo ostvarenim nakon dugih i iscrpnih pregovora, pohvalio se Bačić

<p>HRT je otkupio prava za utakmice Lige prvaka i to one srijedom u sezonama 2021./2022., 2022./2023. i 2023./2024. HRT će imati pravo na prvi izbor utakmice. Prijenosi susreta počinju s posljednjom kvalifikacijskom rundom (četvrto pretkolo), a nastavljaju se prijenosima u svim sljedećim fazama natjecanja, od grupne i nokaut faze pa sve do finala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Izravni prijenos utakmica Lige prvaka srijedom navečer uz studijsku analizu, goste i sažetke dio su najgledanijeg sadržaja HTV-a i smatramo kako smo s razlogom na taj način zadržali vrhunski sport i premium sadržaj u našem programu i u idućem dužem razdoblju. Ne možemo sakriti zadovoljstvo ostvarenim nakon dugih i iscrpnih pregovora, a HTV u novom paketu, kao i do sada, zadržava pravo prvog izbora utakmica srijedom, što je od izuzetne važnosti i javne uloge i zbog nastupa hrvatskog predstavnika, poput onog Dinamovog u proteklim sezonama - rekao je glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić.</p><p>HRT je vlasnik i dodatnog sadržaja, poput sažetaka i tjednog magazina Lige prvaka. Osim toga, javni je servis otkupio prava u paketu i za zimske OI 2022. u Pekingu te ljetne OI 2024. u Parizu.</p><p>ZOI u Pekingu održat će se od 4. do 20. veljače 2022., a Peking će tako postati prvi grad koji je bio domaćin zimskih i ljetnih Igara (2008.). Te će Igre obuhvatiti 109 disciplina, od čega i sedam novih. Ljetne olimpijske igre u Parizu održat će se od 26. srpnja do 11. kolovoza 2024.</p>