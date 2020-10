No i prije dolaska u glavni grad Dagestana Khabib je imao odli\u010dnu borila\u010dku podlogu, jer ga je trenirao otac Abdulmanap koji je bio hrva\u010d, a poznata je pri\u010da da je tata bacio u kavez\u00a0s devet godina kako bi se hrvao s medvjedom.\u00a0Kad mu je bilo tek sedam godina\u00a0Khabibov otac se dogovorio sa svojom trojicom bra\u0107e kako \u0107e oni sve svoje sinove dovesti u jednu ku\u0107u. Tako su oni odrastali u doma\u0107instvu gdje je zajedno \u017eivjelo 16 dje\u010daka\u00a0i momaka\u00a0te svi oni danas jedni druge nazivaju bra\u0107om.\u00a0S vremenom su trojica postali MMA borci. Svi ostali osvojili su mnoga natjecanja u sambu i hrvanju.\u00a0

Od 2000. do 2016. u Dagestanu se vodi\u00a0u gerilski\u00a0rat, izgubljeni su \u017eivoti\u00a0stotina federalnih vojnika i du\u017enosnika - uglavnom pripadnika lokalnih policijskih snaga, kao i mnogih dagestanskih pobunjenika i civila. Prije toga, Khabibovi preci borili su se u ratovima\u00a0Gruzije i \u010ce\u010denije i \u010desto\u00a0bi mu pri\u010dali\u00a0o svojoj hrabrosti u borbama za svoju zemlju. Khabib i njegovi vr\u0161njaci su doslovno odgojni kao nekad Spartanci, u glavi im je samo borba.

Khabibov otac Abdulmanap, koji je ove godine umro\u00a0od posljedica korona virusa, uvijek se brinuo da postavlja izazove pred\u00a0svog sina stavljaju\u0107i ga u borbe s protivnicima pa je tako poznato da je Khabib izgubio puno borba prije ulaska u profesionalne, ali isklju\u010divo razloga \u0161to je njegov otac htio da se navikne na borbu protiv ja\u010deg, a to je vjerojatno jedan od razloga za\u0161to izgleda tako dominantno u odnosu na svoje protivnike.

Khabib je\u00a0jedna od najpoznatijih faca 'slobodne borbe',\u00a0ali jednako tako zanimljiv je i njegov privatni \u017eivot pun pri\u010dica koje poku\u0161ava sakriti od medija. Otkad je ponajbolji svjetski borac to mu\u00a0ba\u0161 ne uspijeva, ali jedna tajna je i dalje neotkrivena \u2013 njegova supruga o kojoj se ni\u0161ta ne zna. Poznata je jedino slika s njegovog vjen\u010danja, a njoj se, jer joj to ne dozvoljava islamska vjeroispovijest, ne vidi lice, a upravo je ta slika bila povod njegovom najve\u0107em rivalu Conoru McGregoru da ismijava Khabiba i sve \u0161to je povezano s njim.

Prije nego \u0161to zapo\u010dne svoj dan dvosatnim treningom, Khabib voli igrati ko\u0161arku - u dagestanskom stilu. Samo \u0161to ovo nije ko\u0161arka u kojoj je za svaki mali dodir pozvan faul. Ova prilago\u0111ena verzija popularnog\u00a0sporta ima vi\u0161e zajedni\u010dkog s ragbijem, jer se igra\u010di udaraju i bore za loptu.

Osim u UFC-u, dvostruki je svjetski prvak u kombat sambu, sportu koji je razvio SSSR. Nastao je 90-ih godina 20. stolje\u0107a, a objedinjuje d\u017eudo, kickboxing, muay thai i boks. To je sport koji je najdra\u017ei ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, a najpopularniji je u Rusiji i biv\u0161im \u010dlanicama SSSR-a. Tako\u0111er, dovoljno je re\u0107i da je majstor Samba Fjodor Jemjeljanenko, koji je tim sportom ostavio dubok trag u svijetu MMA-a.

U UFC-u je debitirao 2012. polugom nad Kamalom Shalorusom, a poslije njega - izdominirao je i sve ostale (12-0). Khabib je nepora\u017eeni prvak lake kategorije i neosporivo jedna od najve\u0107ih ikona ovog sporta. Mnogi \u0107e govoriti da nije atraktivan i da su njegove borbe ponekad dosadne, ali \u010dinjenica je da mu tim stilom nitko ne mo\u017ee ni\u0161ta, \u010dovjek je u 12 borbi u UFC-u izgubio tek jednu jedinu rundu - od Conora McGregora. Svojim protivnicima ne dopu\u0161ta da di\u0161u pa njegove borbe \u010desto izgledaju kao 'tla\u010denje\u00a0slabijeg od sebe'.\u00a0

Khabib se u subotu nave\u010der bori s Justinom Gaethjeom koji je pobijedio Tonyja Fergusona, koji je trebao biti protivnik Khabiba, ali ga je Gaethje te\u0161kim batinama gurnuo od borbe s Khabibom. Ono \u0161to je zanimljivo kod njegov sutra\u0161njeg protivnika je da ga nitko nije uspio sru\u0161iti u UFC-u, a bacanje je upravo najja\u010de oru\u017eje dagestanskog borca i sigurno da fanove zanima koji je Khabibov plan za rje\u0161avanje Amerikanca.



