Khabib šokirao, umalo se srušio na vaganju! Sad će nabiti 10 kg

Uoči nedjeljnog spektakla u Abu Dhabiju i meča protiv Justina Gaethjea za pojas lake kategorije Khabib je jedva hodao. Skinuo je 15 kila u tjedan dana, a do meča će vratiti još deset

<p><strong>Khabib Nurmagomedov</strong> (32) nakon 13 mjeseci zakoračit će u UFC-ov oktogon i boriti se ovu subotu oko 22 sata na UFC-u 254 u Abu Dhabiju za ujedinjenje pojaseva u lakoj kategoriji protiv <strong>Justina Gaethjea</strong> (31), koji je u svibnju neočekivano nokautirao Tonyja Fergusona (36) i tako spriječio dugo najavljivani i odgađani meč.</p><p>A apsolutni vladar ove discipline Nurmagomedov u katastrofalnom se stanju pojavio pred medijima na vaganju pred meč. Ne morate pogađati dvaput, skidao je kilažu kako ne bi bio teži od 70,45 kilograma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Khabibov otvoreni trening</strong></p><p>Kad je Khabib došao na pozornicu, jedva je stajao. Tražio je da mu donesu pokrivač kako bi mogao skinuti donje rublje i takav stati na vagu, da pokaže još koji gram manje. Nije se mogao sam popeti na nju, nego se pridržavao.</p><p>Vaga je pokazala točno 155 funta i Khabibu je laknulo. Vjerojatno se iscrpljivao satima prije kojekakvim metodama.</p><p>A već je ranije imao problema s vagom, na UFC-u 160 prije sedam godina, uoči meča protiv Abela Trujilla, kad je bio 1,13 kilograma pretežak. Ni dva sata kasnije nije uspio proći vagu pa je bio kažnjen s 20 posto prihoda. Trujilla je sredio na bodove.</p><p>Četiri godine kasnije, uoči meča s Fergusonom, Khabib je završio u bolnici zbog posljedica skidanja kilaže noći prije vaganja. Onesvijestio se u hotelskoj sobi zbog ozbiljne dehidracije i problema s bubrezima. Dali su mu infuziju i nije se mogao boriti.</p><p>Sam ne vidi problem u skidanju kilaže, nego u nečem drugom.</p><p>- Ozljede su moj neprijatelj broj jedan jer naporno treniram. A kad sam zdrav, uvijek prođem vagu - govorio je Nurmagomedov.</p><p>U režimu van mečeva čovjek ima 85 kilograma, a kad počne s pripremama za meč, spusti se na 79-81 kilu, otkrio je njegov otac, danas pokojni Abdulmanap. A onda kreće šou.</p><p>Šest dana prije borbe spušta se na 78 kila pa dan poslije na 76,5 i tako, dan po dan, dok ne dođe na 70,45 kg na vaganju. Zadnjih nekoliko dekagrama, kažu borci, najteže je skinuti.</p><p>Proces skidanja kila strašno je iscrpljujuć, ali zapravo vrlo jednostavan. Pet dana prije vaganja Khabib počinje piti čak osam litara vode i prestaje dan prije. Tako izgubi oko četiri kile, a ostatak putem dehidracije boravkom u sauni i vrućim kupkama. Sve što jede tijekom tih dana su svježe salate, voće i riba zbog proteina.</p><p>Vaganje je obično 48 sati prije meča, a za to vrijeme Khabib dobije čak 10 kilograma pa u oktogon ulazi s 80 kila. Nije to novost u borilačkim sportovima ni UFC-u, Anderson Silva dobivao je između vaganja i meča više od 11 kila, George St Pierre oko devet. Pa ni Tony Ferguson nema bitno drugačije navike.</p><p>Kako nabiti 10 kila u dva dana? E, tu kreće gozba. Prije svega, vraća vodu koju je iscijedio iz tijela, uz 300 grama meda, suhe datulje koje su visokokalorične, banane, govedinu, piletinu... Četiri sata poslije odradi posljednji trening prije meča pa navečer pojede još malo salate uz svježe povrće, ali se i budi usred noći kako bi popio još litru i pol vode i nadoknadio izgubljenu tekućinu.</p><p>Da, to je život UFC-ovih boraca u ovim kategorijama. I zapravo je sve dio njihova posla.</p>