Hrvat je čašom gađao Francuze pa ispalio: Nisam huligan, htio sam time-out! Izbacili su me...

U završnici utakmice Hrvatske i Francuske (32-34) na rukometnom Euru u Kölnu dogodio se incident iza francuske klupe. Na prvu nije bilo jasno zašto su se svi ustali i okrenuli prema tribini, a onda je došla informacija da se radi o bačenoj plastičnoj čaši.

Francuzi su naknadno tvrdili da je bilo i rasističkih povika. Bilo je to nakon što je Hrvatska primila dva gola na prazan gol. Umalo je i izbila tučnjava.

- Morali smo tako reagirati jer su nas pogodili predmetom. Navijači su također rekli neke stvari koje nisu u redu, bilo je rasisitčkih povika i to nas je razljutilo. Uvrijedili su nas, ali tako je kako je - rekao je igrač Nicolas Tournat.

- Ne mogu potvrditi rasističke povike jer ne razumijem njihov jezik, ali bacili su čašu i bilo je nekih nasilnih ljudi na tribinama. Takvom ponašanju nema mjesta u našem sportu. Rukometni navijači općenito su primjer, ali ovakvo ponašanje prelazi granicu - dodao je izbornik Guillaume Gille.

Čovjeka koji je bacio čašu izbacili su iz dvorane. Objasnio je zašto je to napravio.

- Ispričavam se cijeloj hrvatskoj javnosti. Stvarno nisam huligan, to je bila sekunda. Bio sam revoltiran, brat mi je umro za Božić i bio sam jako emotivan. Žao mi je što sam bacio tu praznu čašu. Tražio sam time-out - rekao je navijač za Germanijak i nastavio:

- Brat mi je bio u Četvrtoj brigadi, borio se za ovu državu baš kao što sam se i ja htio boriti. Sad mi je žao što sam to napravio. Ne želim da me netko krivo shvati, krivo mi je što sam to bio ja i što su me na kraju izbacili iz dvorane. Poznajem te dečke, još sa Svjetskog prvenstva 2019., zato mi je najviše krivo. To su pošteni i divni dečki, zbog njih mi je krivo.

Njegov performans nije pomogao Hrvatskoj, Francuzi su u završnici došli do pobjede i otežali put izabranicima Gorana Perkovca do polufinala, a izbačeni je muškarac zaključio:

- Patriot sam, nikad ne bih išao protiv hrvatske reprezentacije. Žena i sin rekli su mi "Što si to napravio?". Ne bih to više nikad!