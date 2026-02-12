Hrvat je iz četvrte lige stigao u prvaka Belgije kao zamjena za Ivanovića: 'I nas je iznenadio'

Hrvatski nogometni napadač Mateo Biondić (22), koji je prošli mjesec došao iz njemačkog četvrtoligaša Eintracht Triera u belgijskog prvaka Royale Union Saint-Gilloise, dobro se prilagođava, rekao je u Bruxellesu njegov novi trener.

- Ovo je veliki iskorak za njega, a ovdje je zato jer ima potencijal. Inače ne bi bio ovdje. Ono što sam vidio od njega, i s obzirom na činjenicu da ulazi u igru i da je već odigrao neke minute, jest znak da se prilagođava brzo - rekao je David Hubert (38), trener Union Saint-Gilloisea, za 24sata.

Union je u srijedu navečer izborio finale belgijskog Kupa jer je pobijedio s 4-1 Charleroi, nakon što je prva polufinalna utakmica završila 0-0. Hubert je Biondića uveo u igru u 73. minuti pri rezultatu 2-1.

- Mentalno je otvoren za učenje i rad, sam je prema sebi zahtjevan i ambiciozan. Ima ispravan odnos kako bi maksimalno iskoristio šansu koju dobiva ovdje - napomenuo je trener vodeće momčadi belgijskog prvenstva nakon utakmice.

Biondić je uputio dva udarca prema golu, prilikom čega je lopta završila u rukama gostujućeg vratara, a drugi put iznad okvira gola.

- Još uvijek mu je potrebno vrijeme za prilagodbu - rekao je Hubert.

Foto: Miho Dobrašin/24sata

- U redu, možda nije spreman za igranje od prve minute, ali to je zato što je u procesu prilagodbe jer je došao iz četvrte njemačke lige u ekipu koja igra Ligu prvaka, a to svakako nije mali korak.

Biondić je u žutom dresu s brojem 9, koji je prošle sezone nosio ondje hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović, ušao u igru po kišnom vremenu. Zamijenio je 23-godišnjeg Muhammeda Fuseinija, reprezentativca Gane kojem je zapljeskao uoči izmjene.

- Na pravom je putu. Dobro se prilagođava, lijepo se uklapa u grupu te je dobar momak za raditi pa mogu reći puno pozitivnih stvari o njemu - izjavio je Hubert.

Biondić, rođen u njemačkom gradu Lemgu, zasad je upisao četiri nastupa skupivši ukupno 59 minuta. To mu je bilo dovoljno da u prošlom prvenstvenom kolu asistira za gol u pobjedi od 2-1 nad La Louvierom. Hubert, koji vodi Union od listopada 2025., kaže da je uoči transfera bio pogledao neke Biondićeve nastupe iz Njemačke, ali da je doveden i temeljem statističkih podataka.

- Snimke iz četvrte lige nisu bile najbolje, ali vidio sam puno njegovih dobrih stvari. Očito je da smo proveli istraživanje, išli smo dalje od samog prikupljanja podataka. On se, naime, uklapao u igrača kakvog smo tražili - rekao je.

Union Saint-Gilloise, čiji je prvi napadač kanadski reprezentativac David Promise (24) bio u zagrebačkom niželigašu Trnju od 2019. do 2021. pa na Malti i u Estoniji prije nego su ga doveli u Bruxelles, uspješno pronalazi manje poznate igrače koje onda razvija.

Foto: Royale Union Saint-Gilloise

- Jedna od snaga Uniona je naći igrače koji prolaze ispod radara. U slučaju Biondića već sada možemo vidjeti o kakvom se igraču radi - izjavio je Hubert koji je bio trener i Leuvena te Anderlechta.

Union Saint-Gilloise je protiv gostiju iz grada Charleroi poveo već u prvoj minuti golom Promise Davida, ali dvije minute kasnije je poravnao Aurelien Scheidler. Fuseini je domaće opet doveo u vodstvo u 50. minuti, a kada je gostujući veznjak Yassine Titraoui dobio crveni karton, Union je postigao još dva gola u 84. i 93. minuti. U finalu Kupa će igrati s pobjednikom susreta Antwerpena i Anderlechta koji je na rasporedu večeras. Antwerpen je u prvoj utakmici pobijedio s 1-0.

Biondić, čiji roditelji u Lemgu imaju restoran, prošao je kroz mlađe kategorije niželigaša iz tog grada prije nego je 2015. prešao u Hannover 96. Kasnije je igrao i za mlađe kategorije Schalkea i Paderborna. Godine 2022. potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor s trećeligašem SC Verlom od kuda je otišao u Trier. Prošli mjesec je s Unionom potpisao ugovor na četiri i pol godine, do ljeta 2030.

- I nas je iznenadio taj transfer - kaže Unionov veznjak s brojem 10 na dresu Anouar Ait El Hadj (24).

- Ali vidimo da je riječ o dobrom igraču, koji se trudi, te smo jako zadovoljni njime. Nije lako iz četvrte lige doći u ovakav klub - rekao je nakon izlaska iz svlačionice.