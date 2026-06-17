Obavijesti

Sport

Komentari 9
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
HRVAT IZ ŽILINE PLUS+

Hrvat je prva prijetnja Hajduku: Do 16. godine bio je golman Varaždina, sad je golgeter Žiline

Piše Davor Kovačević,

Aktualni kadar Žiline, koji će se još izmijeniti do prve utakmice 9. srpnja na Poljudu, trenutno prema Transfermarktu vrijedi malo manje od 12 milijuna eura, a u njemu je i hrvatski napadač Marko Roginić

Žilina pa Pafos. Početak Hajdukova puta prema Europskoj ligi mogao je biti i mnogo teži od ovoga kakav je ispao, s naglaskom na drugo pretkolo, u kojem su "bilima" prijetili i Benfica, Maccabi Tel Aviv, PAOK... No da bi uopće vidjeli Cipar, hajdukovci prvo moraju proći Slovačku, odnosno Žilinu, klub na čiji se spomen svi sjete 2009. godine i slavodobitnog stiskanja šake tadašnjeg trenera Ante Miše i sportskog direktora Ike Buljana. Uslijedio je debakl na Poljudu (0-1) nakon remija (1-1), pa Hajduk 17 godina kasnije ima šansu za revanš.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Bernardo Silva službeno u Real Madridu!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bernardo Silva službeno u Real Madridu!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026