Hrvat je prva prijetnja Hajduku: Do 16. godine bio je golman Varaždina, sad je golgeter Žiline

Žilina pa Pafos. Početak Hajdukova puta prema Europskoj ligi mogao je biti i mnogo teži od ovoga kakav je ispao, s naglaskom na drugo pretkolo, u kojem su "bilima" prijetili i Benfica, Maccabi Tel Aviv, PAOK... No da bi uopće vidjeli Cipar, hajdukovci prvo moraju proći Slovačku, odnosno Žilinu, klub na čiji se spomen svi sjete 2009. godine i slavodobitnog stiskanja šake tadašnjeg trenera Ante Miše i sportskog direktora Ike Buljana. Uslijedio je debakl na Poljudu (0-1) nakon remija (1-1), pa Hajduk 17 godina kasnije ima šansu za revanš.