Hrvat je prva prijetnja Hajduku: Do 16. godine bio je golman Varaždina, sad je golgeter Žiline
Aktualni kadar Žiline, koji će se još izmijeniti do prve utakmice 9. srpnja na Poljudu, trenutno prema Transfermarktu vrijedi malo manje od 12 milijuna eura, a u njemu je i hrvatski napadač Marko Roginić
Žilina pa Pafos. Početak Hajdukova puta prema Europskoj ligi mogao je biti i mnogo teži od ovoga kakav je ispao, s naglaskom na drugo pretkolo, u kojem su "bilima" prijetili i Benfica, Maccabi Tel Aviv, PAOK... No da bi uopće vidjeli Cipar, hajdukovci prvo moraju proći Slovačku, odnosno Žilinu, klub na čiji se spomen svi sjete 2009. godine i slavodobitnog stiskanja šake tadašnjeg trenera Ante Miše i sportskog direktora Ike Buljana. Uslijedio je debakl na Poljudu (0-1) nakon remija (1-1), pa Hajduk 17 godina kasnije ima šansu za revanš.