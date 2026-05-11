Hrvat je veliki Jakirovićev adut u borbi za Premier ligu: Evo gdje gledati Hull City - Millwall

Danas u 21 sat (Arena Sport 4) najvažniju utakmicu u sezoni igra Sergej Jakirović. Njegov Hull City preživio je dramatičan kraj sezone i osigurao mjesto u doigravanju za Premier League, a "tigrovi" su u petak ugostili Millwall u prvoj polufinalnoj utakmici koja je završila bez golova i pobjednika. Mnogi su Hullu predviđali borbu za ostanak, posebno zbog zabrane transfera zbog koje Jakirović još nije dobio pojačanja.

Ipak, osim sportskog prestiža, promocija u Premier ligu donosi i ogromnu financijsku nagradu, najveću među pojedinačnim nogometnim utakmicama na svijetu. Sve zahvaljujući unosnom televizijskom ugovoru Premier lige, zbog kojeg čak i posljednja momčad može zaraditi oko 120 milijuna eura u jednoj sezoni.

Velik Jakirovićev adut u borbi za Premier ligu je hrvatski golman Ivor Pandur (26). Stasao je u omladinskom pogonu Rijeke, za čiju je prvu momčad upisao 24 nastupa prije transfera u Veronu 2020. za 1,9 milijuna eura.

Statistika Ivora Pandura

U Italiji nije dobio pravu priliku, skupio je tek 11 nastupa, pa se nakon posudbe i transfera u Fortunu Sittard, gdje je proveo dvije godine, skrasio u Hullu kojem se pridružio u siječnju 2024. U sezoni 2024./25. nametnuo se kao prvi golman, a ove je napravio novi iskorak i postao jedan od najboljih golmana Championshipa.

Prema podacima SofaScorea, Pandur ima više od tri obrane po utakmici (peti u ligi), obranio je dva od pet penala i zaustavlja 68,9 posto svih udaraca. Nije zato čudno što je privukao pažnju hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, koji ga ima u planovima za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Pandur je prošao sve uzraste hrvatske reprezentacije, a bio je i dio U-21 reprezentacije na Europskom prvenstvu 2023. zajedno s Martinom Baturinom, Dionom Drenom Beljom, Tonijem Frukom i drugima.