Hrvat koji je ozlijedio Furyja: 'Počeo je provocirati i krenuo je pravi rat. Neće mene nitko j...'

Agron Smakići (33) proteklih je dana punio stupce svih svjetskih medija, hrvatski boksač je na sparingu u Rijadu nespretno ozlijedio Tysona Furyja, pa je legendarni Britanac morao otkazati jednu od najiščekivanijih borbi današnjice, onu protiv Ukrajinca Oleksandra Usika. Fury i Usik trebali su se boriti 17. veljače, ali taj je meč sada zakazan za 18. svibnja.

- U Rijadu je bilo odlično, to je i za mene jedno veliko iskustvo. Radio sam sve vrste treninga s Tysonom Furyjem, od kondicije, sparinga..., ma baš sve. Tu se na sparinzima mijenjalo četiri-pet boksača, među nama je bio i Južnoafrikanac Kevin Lerena - priča nam Agron Smakići, pa nastavlja:

- Za mene je to bilo veliko iskušenje, Fury je stvarno velik čovjek (206 cm, 126 kg). Ma on je kao brdo, ha ha. Ali je i pravi šoumen, zna se zezati, plesati na sparinzima. I sigurno godi kad vas takva boksačka veličina pozove na sparinge uoči tako važnog meča. I bilo je to dobro, dosta zanimljivo na sparinzima.

Jeste li osjetili da se možete nositi, možete parirati najvećem boksaču današnjice?

- Kako ne, dobar je osjećaj kad i sami vidite da imate to u sebi, kad s takvim boksačem odradite dobre sparinge. Skinuo sam kilažu, na zadnjoj borbi sam imao 112, a sada sam na nekih 104 kilograma, puno bliže Usikovoj kilaži. Puno sam lakši, promijenio sam taktiku i jako dobre izbjegavao Furyjeve udarce.

Smakići je nastavio:

- Super sam se kretao, pogađao ga, u hrvanju zauzimao dobre pozicije. I u boksu uvijek postoji malo ega pa su naši sparinzi bili poput raznih izazova. I onako, željeli smo biti jedan bolji od drugoga u kružnom treningu, pa u treningu snage... Sve je to bilo kao neko naše natjecanje. I sam mi je znao dobaciti "Ti to možeš, mala kobasice", znao sam i ja njemu dobacivati slične stvari, ha, ha.

A kako je došlo do te ozljede, do 11 šavova na glavi Tysona Furyja?

- Tu se pogriješilo. Mi smo u srijedu imali jak trening, u četvrtak navečer sparirali. U petak sam ustao, doručkovao, pa sam oko 11.20 dobio poruku kako za 40 minuta moram biti u dvorani na novom sparingu. I to je bila greška, to je bilo prerano. Bili smo umorni, ma po meni je i za njega taj sparing bio potpuno nepotreban. I dogodila se nezgoda.

Fury je rekao kako ste ga ozlijedili laktom.

- Osjetio bih da je to bio udarac laktom. Ma to je kao da vas netko udari čekićem. To je bio udarac, koji je malo kliznuo. Mi smo se na tom sparingu zakačili u drugoj rundi, držao mi je glavu i udarao malo prljavo, dosta smo se i hrvali. I tu je Fury u jednom trenutku malo pretjerao.

Kako to mislite?

- Morate znati, on je šoumen. Puno bismo se hrvali, nekad bih ja imao bolju poziciju, nekad on i tu bi svi rekli - stop. Ali u jednom trenutku me povukao dolje prema štitniku, prema testisima i počeo glumiti kao da me j... u glavu. Ostao sam normalan, ali to je onda postao rat od sparinga. I mislio sam si 'e, sad ćeš vidjeti'. Tad smo se baš potukli, udarali kao ludi.

I kad ste shvatili da je došlo do ozljede koja će odgoditi najiščekivaniji meč godine?

- Netko je u dvorani počeo vikati "cut", pričao o posjekotini, a ni Fury ni ja nismo znali o čemu se radi. Fury je tada izašao iz ringa, vidio da ima tu posjekotinu, došao do mene i dao mi ruku. Kao da je osjetio kako je sam izazvao tu katastrofu. Od tog preranog sparinga, pa te njegove provokacije, kao da se stvorila neka loša karma. Nisam ja neki klinac da mi se rade takve stvari, došao sam mu pomoći u sparingu, cijenim ga kao boksača, nekoliko puta sam i ja njemu raskrvario nos.

Kako je Fury reagirao u trenucima kad ste mu raskrvarili nos?

- Ma ne bi se on tu naljutio, imao je prema meni veliki respekt. Poštovao me, vidio da i ja mogu dobro udariti, da sam i ja opasan. Pa jedan dan nije ni htio trenirati sa mnom! Fury je odličan čovjek, znao je s djetetom doći na trening, pa bi svi zajedno trenirali. Zna se šaliti, ali i poslušati dobronamjeran savjet. Ma svi ljudi oko njega su odlični. U par situacija bi počeo plesati u ringu, hvatati se za konop, a ja bih uvijek samo gledao što on radi, to je zanimljivo iskustvo. Oko njega je neka pozitivna enerija, pravi je šoumen, koji nekad pretjera. Ne znamo se mi toliko, ali ne može me nitko je.... u glavu, to je tako.

Može li se živjeti od sparinga?

- Kada dođete na ovu razinu, onda definitivno može. Nedavno sam bio sparing partner Anthonyju Joshui, čak me i nedavno spomenuo, rekao kako sam mu puno pomogao uoči zadnjeg meča. A sad sam sparirao i Tysonu Furyju. I uvijek sam gledao kako im mogu pomoći, uvijek sam im iskreno rekao kada me dobro udare. Njihove borbe vrijede po 50-56 milijuna eura, tako da tu svi dobro zarade.

Mnogi su pomislili kako će zbog ozljede Furyja veliku priliku dobiti Filip Hrgović.

- Pročitao sam to, odmah pomislio kako ću "ispasti kralj" ako dođe to Hrgovićevog meča, ha, ha. To je sve karma. Hrgović je prije 11 godina na sparingu ozlijedio Davida Hayea, koji se tada trebao boriti s Furyjem, pa ga je ovaj odmah izvrijeđao. A sad se to slično dogodi baš Furyju, sve je to karma. Čitao sam da bi Hrgović mogao dobiti priliku za meč karijere nakon ozljede Furyja, ali o tome nisam znao ništa. A sad su taj meč Furyja i Usika pomaknuli na svibanj.

Planirate li prije tog meča opet put Rijada?

- Nadam se da hoću, da ćemo ponovo sparirati. Rekao sam Englezima "Ako mislite da sam ga ozlijedio laktom, na sljedećim ću sparinzima imati štitnike za lakat. I sve će biti riješeno." Vjerujem kako mi je i Fury dužan opet dati priliku, on sam zna kako sam mu davao najbolje runde na tim sparinzima, a ako želi pobijediti Usika, zna da mu u tome mogu samo pomoći.

Vjerujete li da će Hrgović uskoro dobiti priliku boriti se za svjetsku titulu?

- Mora dobiti priliku, zaslužio ju je. Evo, mi smo puno pričali Zhilei Zhang ovakav ili onakav, a Hrgović ga je pobijedio u svom najgorem izdanju karijere, nedugo nakon što mu je preminuo otac. Ljudi, to nije šala, Zhang je strašan boksač. Vjerujem da će Hrgović uskoro dočekati priliku, svima pokazati koliko vrijedi.

A kakve su vaše boksačke ambicije?

- Čekam ponude, vidjet ćemo što će mi donijeti nastavak karijere. Boks je moj prioritet, uvijek ću se baviti boksom, ali paralelno treniram i MMA. Volim taj osjećaj pritiska, MMA vas tjera da bolje razmišljate dok vas puca adrenalin. I tu se ugodno osjećam, a dugo sam trenirao hrvanje, kickboks... - završio je Smakići.