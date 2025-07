Hrvat koji je radio s pokojnim Baumgartnerom: 'Felix je vozio helikopter kao da je Top Gun'

Austrijski ekstremni sportaš Felix Baumgartner (56), koji je svjetsku slavu stekao skokom iz stratosfere, tragično je preminuo u četvrtak u talijanskom Porto Sant'Elpidiju.

Do nesreće je došlo kad se njegov motorizirani paraglider srušio u bazen kampa Le Mimose. Prema talijanskim medijima, već prije polijetanja osjećao je zdravstvene tegobe, a sumnja se da je u zraku doživio srčani udar pa izgubio kontrolu nad letjelicom.

Svjedoci tvrde da je Baumgartner naglo izgubio visinu i udario u drvenu strukturu uz bazen. Nekoliko prisutnih pokušalo ga je reanimirati, no bez uspjeha. Liječnici hitne pomoći na mjestu nesreće samo su potvrdili njegovu smrt.

Helikopter koji je bio pozvan za transport u bolnicu u Anconi naposljetku nije bio potreban. Dva sata prije tragedije Baumgartner je na Instagramu objavio story s fotografijom oblačnog neba i natpisom: "Previše vjetra".

'Neki su ga voljeli, neki baš i ne'

Baumgartner je svjetski poznat postao 2012. kad je skočio s visine od gotovo 39 kilometara, probivši zvučni zid slobodnim padom i dosegnuvši brzinu od 1357 km/h. Skok je izveo iz kapsule u stratosferi, a sletio je padobranom u pustinju Novog Meksika. Projekt je pripremao više od deset godina. A s njim je davno surađivao i ekstremni sportaš iz Hrvatske Vanja Šiljak (48):

- Sreli smo se nekoliko puta, zajedno smo i radili. Nisam skakao s njim, ali sretali smo se na raznim mjestima. Neki su ga voljeli, neki baš i nisu. Mi 'baseri', koji skačemo sa stijena i niskih objekata, imamo neka interna pravila. On ih je znao zaobići i zbog toga ga neki nisu voljeli jer bi 'spalio' objekt. Kad skočite bez dozvole s neke zgrade, a onda to objavite, znači da ste 'spalili' to mjesto jer tu poslije više nema skokova. Pojača se osiguranje, koje onda više pazi na nas skakače - priča nam Šiljak pa dodaje:

- Opet, da nije takav bio, ne bi dogurao do svega što je napravio. Za svemir je trenirao godinama, a nekoliko dana nakon njega je jedan od vlasnika Googlea potukao te neke njegove rekorde, ali u potpunoj tajnosti. Felix je u tom našem svijetu bio velika faca. Kad je prestao skakati, počeo je voziti helikopter, ali ne ‘uobičajeno’ nego poput Toma Cruisea. Imao je velike letačke vještine. Živio je život, što je htio, to je i napravio. Baš kad se spremao za skok iz svemira, izgubili smo kontakt jer je to, cijeli taj projekt, bio velika tajna.

Baumgartner u zagrebačkom restoranu Gallo s vlasnikom Dušanom Vukovićem | Foto: privatna arhiva

Naš ekstremni sportaš Vanja Šiljak | Foto: privatna arhiva

