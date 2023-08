Hrvat melje u New Yorku: Borna Gojo ostvario je uspjeh karijere i ušao u treće kolo US Opena!

Nakon tri kola kvalifikacija, Borna Gojo nastavio je s fenomenalnim igrama u glavnom ždrijebu US Opena i prošao u treće kolo za uspjeh karijere na Grand Slamu! Hrvatski tenisač pobijedio je Amerikanca Mackenzieja McDonalda s čistih 3-0 u setovima, 6-3, 6-4, 6-4.

Iako se mučio na početku meča (dvaput izgubio servis pa ga odmah vratio) Gojo je brzo pronašao recept za igru protiv 40. igrača svijeta, još jednim breakom kod 4-3 otvorio je vrata prvog seta, a u drugom je bilo dovoljno jedno oduzimanje protivničkog servisa, kod 1-1. U trećem je McDonald pao kod 4-4 i to je bio kraj za Amerikanca.

Goju je opet odlično služio servis (13 aseva, 64 posto prvoga), a imao je i osam izravnih poena više, kao i pet pogrešaka manje od McDonalda.

Ždrijeb mu je i dalje relativno otvoren nakon ispadanja Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, u okršaju za osminu finala igrat će protiv boljega iz sudara Čeha Jirija Veselyja i Argentinca Francisca Cerundola, 20. nositelja, a prođe li i tu prepreku, onda bi ga vjerojatno čekao centralni teren i spektakl protiv Novaka Đokovića.

Statistika meča McDonald - Gojo:

'Mogu me samo zatvoriti u ludnicu'

Gojo je do turnira u New Yorku najbolji rezultat i jedinu pobjedu na Grand Slamu imao na lanjskom Roland Garrosu, gdje je ispao u drugom kolu, a nova ga pobjeda gura u društvo 90 najboljih tenisača svijeta. Do US Opena plasman karijere bilo mu je 102. mjesto.

Prije nešto manje od dva mjeseca upao je izravno u glavni turnir Wimbledona, a tamo izletio u prvom kolu od Nijemca Maximiliana Marterera u četiri seta. Tad je u intervjuu za Sportklub ispalio:

- Volio bih da ozbiljan specijalist uđe u moju glavu i okrene neki vijak. Ali dobro, idemo dalje. Prvo ću sedam dana odmoriti u Splitu, vidjeti prijatelje, sjesti na zidić i popiti pivo, pustiti mozak na pašu. Radi li sa mnom netko na psihologiji? Trenutno ne. Prošao sam vjerojatno deset psihologa, 27 psihijatara... Jedino me još mogu zatvoriti u ludnicu. Nekima sigurno nije bilo dobro nakon mene...

Je li pomogao odmor u Splitu, pivo na zidiću ili bojanje kose u plavo, ne znamo, ali Borna je proigrao na američkom betonu. U pet mečeva, računajući kvalifikacije, izgubio je samo jedan set, i to u tie-breaku. Sad se ni sudar protiv najuspješnijeg svih vremena pod pažnjom svih svjetskih medija ne čini tako daleko.