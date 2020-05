Hrvat Mišić je 'kralj' Soluna: Izabran u momčad desetljeća

U PAOK je u siječnju 2019. godine došao na posudbu iz Sportinga. U prvih je pet mjeseci u Grčkoj osvojio dvostruku krunu, a i ove sezone igra sjajno. Josip Mišić jedan je od najboljih igrača PAOK-a, druge momčadi grčke lige, momčadi koja se bori za Ligu prvaka i momčadi koja se bori za finale kupa.

Zabija, asistira, igra sjajno u vezi, a navijači ga očito obožavaju. U pauzi grčke lige zbog korona virusa, birali su najbolju momčad desetljeća, a u njoj je završio bivši veznjak Osijeka i Rijeke.

- Navijači su me baš iznenadili, velika je to čast. U Solunu sam tek godinu i četiri mjeseca, a izabran sam među 11 najboljih igrača od 2010. do 2020. godine. To je sjajno - kaže nam Mišić i dodaje:

- Ova sezona mi je doista odlična. Šteta što ju je prekinula korona

Igre Josipa Mišića izazvale su interes turskog Trabzonspora, Lokomotiva iz Moskve, Dinama iz Moskve, Werder Bremena i još nekih klubova.

- PAOK ima pravo prvi otkupiti moj ugovor od Sportinga, sretan sam ovdje i vidjet ćemo što će biti, ali sigurno je da godi interes i tako dobrih klubova kao što je Lokomotiv Moskva i Trabzonspor - kaže Mišić.

I u Grčkoj se liga uskoro nastavlja.

- Trebali bismo početi 6. lipnja. Ne znam hoćemo li uopće i imati stanku kad završi sezona. Htio bih malo otići doma, ali ne znam kad ću moći. Cijelo sam vrijeme bio s obitelji u Grčkoj. Ovdje su mjere još na snazi. Kafići nisu otvoreni - rekao je Mišić i nastavio:

- Vrućine su već sad velike. Bit će jako teško igrati u lipnju i srpnju. Nama je recimo trening ujutro u 9.30, a temperatura već tada bude blizu 30 stupnjeva. Igrat ćemo po velikim vrućinama, ali što je tu je - kaže za kraj hrvatski veznjak, koji igra sjajno u Grčkoj.

Josip je u petak dobio kćer Milu. To mu je drugo dijete.