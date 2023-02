Hrvat na klupi Šahtara: 'Ljudi u Ukrajini su zbog nas dulje imali struju. Živimo pod sirenama...'

Penali su presudili boljeg. Šahtar je nakon raspucavanja izbacio Rennes Lovre Majera i ukupnim rezultatom iz dvije utakmice 4-3 prošao u osminu finala Europske lige.

Priča je to, ustvari, o uspjehu kluba s ratom pogođenog područja za čijim kormilom sjedi hrvatski stručnjak Igor Jovićević. Uzevši u obzir sve okolnosti i formu Rennesa s kojom su dočekali Šahtar, nije krivo reći da je Jovićević ostvario veliki uspjeh.

U prvoj utakmici u Varšavi gdje je Šahtar silom prilika bio domaćin, slavni ukrajinski klub slavio je 2-1. U Francuskoj je bilo 1-0 za Rennes s tim da je francuski prvoligaš poveo u nadoknadi, a onda je Jovićevićev kolektiv sretno spasio autogol u 119. minuti.

Zajedno s Darijem Srnom, Jovićević je stvorio sjajnu grupu klinaca koji nabijeni domoljubljem i ponosom nastupaju za Šahtar.

- Mladi kad igraju srcem, ne razmišljaju o posljedicama, puno su hrabriji i ne kalkuliraju. Oni imaju pobjednički duh, rat koji ih okružuje čeliči ih. To im je promijenilo karakter. Znaju za koga igraju. Svakim metrom borbe, svakom duelom žele dati snagu ukrajinskom vojnicima koji se bore za slobodu koja nam dozvoljava da igramo prvenstvo u manje opasnim dijelovima Ukrajine. Dobivamo mnogo komentara s prve crte bojišnice, to nam to daje golemi motiv - rekao je Igor Jovićević za SN pa opisao kako je to živjeti u ratnim i stresnim uvjetima:

- Ovdje ništa nije sigurno. Nije ugodno jer sirene su konstantne. Moramo se ponašati po protokolu kakav je Vlada odredila. Svaki građanin ima aplikaciju koja pokazuje kad je uzbuna. Osim što se oglase sirene. Nakon što se aktivira morate u sklonište dok ne detektiraju odakle dolazi zračni ili raketni napad. Zatim oni u čijem sektoru to nije dobiju obavijest da mogu izaći iz skloništa i vratiti se na posao, u školu, ili gdje već borave... Kad padne raketa na elektranu ili negdje drugdje, to se čuje, to je veliki stres. Živimo po aplikaciji.

Ukrajincima se svaki dan isključuju struja i plin. U četvrtak su struju pustili dulje nego ostale dane kako bi se penali protiv Rennesa mogli ispratiti do kraja.

- Rusi selektivno uništavaju električnu i plinsku mrežu te se svaki dan po 4-6 sati isključuju struja i plin kako bi ih svi barem povremeno imali. Navijači su jako zahvalni što u četvrtak navečer nisu isključili struju dok ne završe jedanaesterci. Građani su mogli gledati utakmicu do kraja. Igrači komentiraju kako su njihovi sretni što su ih mogli ispratiti do pobjede.

Šahtar će u osmini finala Europske lige igrati protiv lidera nizozemske Eredivisie Feyenoorda, koji je osvojio svoju skupinu ispred Lazija. Nizozemci su u sjajnoj formi i Jovićevićevi "ratnici" će pokušati izvesti još jedan podvig.

