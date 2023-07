Hrvat opet na tronu GS-a: Sjajni Mate Pavić osvojio Wimbledon! Perišić ga je bodrio s tribina...

Dok je tijekom dana hrvatskim eterom prostrujila vijest o razlazu najboljeg hrvatskog teniskog para u povijesti, Nikole Mektića i Mate Pavića, potonji je iščekivao novo finale Grand Slama i na koncu se okitio novim naslovom!

Fantastični Mate Pavić i Ukrajinka Ljudmila Kičenok osvojili su Wimbledon u konkurenciji mješovitih parova pobijedivši u finalu Belgijca Vliegena i Kineskinju Xu Y-F (6-4, 6-7, 6-3). Čudesnom Splićaninu ovo je ukupno 36. naslov u karijeri, a od toga šesti na Grand Slam turnirima.

Veliko finale nije propustio ni Ivan Perišić, hrvatski reprezentativac i Matin prijatelj koji se u utorak priključio suigračima u Tottenhamu na pripremama za novu sezonu. Dok pokušava ispregovarati raskid ugovora, bodrio je Matu na Centralnom terenu iz njegovog boksa.

Ne sumnjamo kako će dobro proslaviti ovaj veliki uspjeh, a isto tako ne sumnjamo i kako će se naveliko pričati o Perišićevom povratku u Hajduk, čiji je Pavić veliki navijač.

Foto: Toby Melville/REUTERS

U Wimbledonu, gdje je bio i juniorski pobjednik u konkurenciji parova, Splićanin je došao do drugog seniorskog naslova u četvrtom finalu. S Nikolom Mektićem je osvojio pobjednički trofej 2021., a prošle godine je poražen u finalu, kao što je to bio slučaj i 2017. kad mu je partner bio Austrijanac Oliver Marach. S njim je osvojio Australian Open 2018. godine, dok je dvije godine kasnije s Brunom Soaresom se popeo na krov US Opena.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

U konkurenciji mješovitih parova Mate ima naslove s US Opena 2016. s Njemicom Laurom Siegemund i s Australian Opena s Kanađankom Gabrielom Dabrowski, s kojom ima još i dva finala Roland Garrosa (2018. i 2019.), u kojima su ih oba puta pobijedili Ivan Dodig i Tajvanka Latisha Chan. Za Pavićevu partnericu, 30-godišnju Ukrajinku Ljudmilu Kičenok, ovo je prvo finale i ujednu prva titula na Grand Slam turnirima.

Mate Pavić i Nikola Mektić još se nisu oglasili o mogućem prekidu suradnje, no kako god bilo, unatoč krizi, obojica su pokazala da i dalje pripadaju samoj teniskoj eliti. Nastavili zajedno ili ne, vjerujemo kako će nastaviti sa skupljanjem trofeja.