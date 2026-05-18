Hrvat osvojio Ligu prvaka s talijanskim 'dream teamom'

Nakon Marka Sedlačeka prije tri godine, Hrvat je opet na odbojkaškom klupskom tronu Europe. Gabrijel Cvanciger (22) osvojio je Ligu prvaka s talijanskom Perugiom. U finalu završnog turnira u Torinu talijanski je sastav obranio prošlogodišnji naslov pobijedivši poljski Zawierce s čistih 3-0.

Bila je to apsolutna dominacija talijanskog "dream teama", koji je i u polufinalu bez izgubljenog seta pobijedio varšavski Projekt. Ove je sezone Perugia osvojila i Scudetto, superkup Italije te Svjetsko klupsko prvenstvo, nije uspjela samo talijanski kup.

- Htjeli svih pet naslova, ali nismo uspjeli. No, četiri su zlatne medalje oko vrata, moram biti zahvalan svima - rekao je mladi sisački odbojkaš, kojeg uskoro očekuju i obaveze s reprezentacijom.

Finale Lige prvaka bilo je i zadnja utakmica u karijeri Massima Colacija (41), talijanskog libera, kojemu je pripala i MVP nagrada, kao najstarijem ikad u Ligi prvaka i prvom liberu uopće. Treće mjesto prvi je put osvojio turski Ziraat.