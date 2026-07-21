Hrvat otkrio slabe točke Pafosa za 24sata: 'Ivušić nije mogao pokazati kvalitete zbog ozljede'

Nekadašnji junior Hajduka Silvije Čavlina (49) tri je sezone radio u ciparskom Pafosu kao trener golmana, pa ima vrlo dobre informacije i o klubu i o momčadi, iako se ona od njegova odlaska promijenila. Protivnik Splićana u drugom pretkolu Europske lige dugo je bio hrvatska kolonija.

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Osim Čavline, koji je došao na preporuku golmana Ivice Ivušića, s kojim je radio u Osijeku, u Pafosu su igrala nama dobro poznata imena poput Mislava Oršića, Zvonimira Šarlije, Ivana Šunjića, Renata Josipovića, Petra Bočkaja, kao i Brazilca Jaira, koji je igrao za Hajduk, a u Pafosu je bio kapetan i vođa momčadi. Bilo je to vrijeme velikog uzleta kluba, u prvoj sezoni osvojili su kup, u drugoj prvenstvo, u trećoj su igrali u Ligi prvaka...

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- Tri godine u Pafosu za mene su iznimno lijepo iskustvo. Došao sam na preporuku Ivušića, koji nije bio zadovoljan kako se radilo, znali smo se iz Osijeka, gdje sam mu pomogao da dođe do reprezentacije i predložio je ljudima iz kluba da me pozovu. Napravili smo sjajne rezultate, u prvom redu zahvaljujući treneru Juanu Carlosu Carcedu, koji je u siječnju otišao u Spartak iz Moskve. Naslijedio ga je bivši igrač Reala i Barcelone Albert Caledes, ali nam je u njegovu mandatu Omonia pobjegla 18 bodova, pa je momčad preuzeo sadašnji trener Ricardo Sa Pinto, koji je inzistirao na dovođenju svojih ljudi, a kako je meni ugovor istjecao, otišao sam i ja...

Da nije bilo hrvatske kolonije, malo bi tko kod nas znao za Pafos. Ali onda se u prošloj sezoni dogodila i Liga prvaka...

- Vjerojatno ne bi, Pafos je bio mali klub bez uspjeha, fuzirala su se dva lokalna kluba i, tek kad su financiranje preuzeli ruski milijarderi Sergej Lomakin i Roman Dubov te uložili velik novac, sve je krenulo nabolje. Njima je cilj osvajanje naslova prvaka i igranje Lige prvaka u kontinuitetu. Prošle sezone nije osvojen naslov, ali je nastup u Ligi prvaka bio više nego uspješan, pobijedili su nas jedino velikani Bayern, Chelsea i Juventus, a mi smo dobili u kvalifikacijama i poslije u ligi Maccabi iz Tel Aviva, Dinamo Kijev, Crvenu zvezdu, Slaviju Prag i Villarreal, remizirali smo s Monacom, Olympiacosom... Ispali smo samo zbog malo lošije gol-razlike. Imali smo vrlo potentnu i dobru momčadi, bilo je teško igrati protiv naše agresije i discipline...

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Kad se pogledaju rezultati Pafosa iz prošle sezone, lako je zaključiti da bi ciparska momčad trebala biti favorit u ogledu s Hajdukom, ali...

- Pafos ima kvalitetu prema naprijed, ali mislim da i Hajduk ima šansu, pogotovo u prvoj utakmici na Poljudu... Ja bih rekao da je to 60-40 u korist Pafosa jer oni ipak imaju dvije dobre europske sezone iza sebe, u kojima su stekli mnogo iskustva. Ali koliko vidim i Hajduk je vrlo disciplinirana momčad, Garcia je taktički vrlo dobar, za razliku od Pinta, koji je više motivator i ide na neku agresiju i pritisak. A to ima i Hajduk, pogotovo na Poljudu. Najveća šansa Hajduka su prekidi, Pafos je mnogo golova u prošloj sezoni primio upravo iz prekida. Dok su tu bili Livaja i Šarlija, mogli su im naštetiti, sad ne poznajem dovoljno dobro ove nove igrače, iako je novi stoper dao gol iz prekida Slovacima... Problem je što Hajduku nedostaje brzine, a tu bi se dosta moglo napraviti jer stoperski par koji čine brazilski veteran David Luiz i Španjolac David Goldar nisu posebno brzi. Sreća da ne igra Derrick Luckassen, koji je bio jedan od najbržih stopera Lige prvaka, s više od 35 km/h, što je prava rijetkost za stopere, to je onaj što je zabio Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu... Sve u svemu, Hajduk može naštetiti Pafosu iz prekida i iz brzih kontri, ali koliko vidim, i Hajduku nedostaje brzine u napadu.

Pafos bi po svemu trebao biti slabiji u odnosu na prošlu sezonu...

- Koliko vidim, Joao Correia nije u kadru, što je vrlo dobro jer je on vrlo opasno krilo, ima brzinu i kvalitetu, nema ni Luckassena, Oršića, Danija Silve, pitanje je hoće li igrati Šunjić, koji je bio na Svjetskom prvenstvu... I oni su dosta mijenjali, pa je upitno koga će sve poslati na teren u prvoj utakmici, a koga u uzvratu, koji se igra u Limassolu, gdje Pafos igra domaće europske utakmice. Ali ja bih svakako obratio pozornost na dvojac Jaja - Brito, koji su vrlo opasni. Pogotovo na domaćem terenu, iako se igra u Limassolu, stadion je dobro popunjen...

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Osvrnuo se Čavlina i na Ivicu Ivušića, koji je na početku prošle sezone stigao na Poljud, ali se spletom nesretnih okolnosti preselio na klupi pa je sad mladi reprezentativac Toni Silić u prvom planu.

- To je sudbina golmana, Ivica nije mogao pokazati svoje kvalitete zbog ozljede, koju su predugo i pogrešno liječili, a nakon što je obavljena operacija, više nema bolova i može nesmetano trenirati i braniti. Ivica će biti dobar backup mladom Siliću dok ga ne prodaju, a ako dobije priliku stati na gol, bit će opet pouzdan. Vrlo dobro znam njegovu kvalitetu, on je bio reprezentativac i, kad je spreman, on je pravi. Nažalost, od kada je stigao u Hajduk, nije bio fizički dobar i nije mogao pokazati svoje kvalitete. Poklopilo mu se sve loše, ali on je karakteran golman koji ima kvalitetu za Hajduk i to će kad-tad pokazati.

Čavlina nam je otkrio i da dolazi na Poljud na utakmicu.

- Kao junior sam bio u Hajduku, u Pafosu sam radio tri godine i stekao mnoge prijatelje, s kojima me vežu lijepe uspomene, tako da se radujem vidjeti ih ponovno, a i pogledati utakmicu u pravom nogometnom ambijentu...