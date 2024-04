Hrvat zablistao protiv Jokića! Odigrao je jednu od najboljih utakmica u NBA karijeri...

Prije otprilike godinu dana hrvatski košarkaš Luka Šamanić (24) dobio je neočekivanu priliku. Potpisao je desetodnevni ugovor u Utah Jazzu i priliku da opet zaigra u NBA ligi.

Dokazao se i pokazao da u njemu ima kvalitete za najjaču ligu na svijetu pa je potpisao dvogodišnji ugovor u bivšem klubu Bojana Bogdanovića. No, godina dana proletjela je, a njegov status nije se previše promijenio. Došao je kao igrač šire rotacije i cijelu ovu sezonu praktički je odgledao s klupe i imao privilegiju iz prvog reda uživati u majstorijama najboljih košarkaša na svijetu. Odigrao je 40 utakmica, no bila je to sitna minutaža u završnicama utakmice kada je već sve bilo riješeno.

Šamanić oduševio u najboljoj utakmici sezone

Ipak, za njega je tek sad počela prava sezona. Jazzeri su se oprostili od doigravanja pa forsiraju igrače iz drugog plana. Među njima je i Šamanić koji je noćas zablistao i pokazao da da zaslužuje puno veću ulogu u NBA ligi!

Denver Nuggetsi slavili su 111-95 u Salt Lake Cityju, a hrvatski krilni centar je za 35 minuta igre zabio 14 koševa i uhvatio deset skokova. Naravno, to mu je bila najbolja partija ove sezone i jedna od najboljih u karijeri. Prije godinu dana je baš Denveru utrpao 23 koša. Bio je među najboljima u svojoj momčadi, ali protiv aktualnog prvaka nisu mogli više od ovoga. Jokić je zabio 28 koševa i uhvatio 13 skokova za 55. pobjedu Nuggetsa.

Ostale su još samo tri utakmice do kraja sezone, a Šamanić će u njima pokušati uvjeriti sve u klubu da zaslužuje puno više od mizerne minutaže koju je dobivao ove sezone. Ili tko zna, možda sjajnim partijama u završnici sezone privuče ostale klubove.

Luka je u NBA došao 2019. godine kada ga je San Antonio izabrao kao 19. picka na NBA Draftu. Legendarni Gregg Popovich nije trener koji previše vjeruje mladim igračima, ali s Hrvatom je porazgovarao po njegovom dolasku i priznao mu da s njim ima velike planove. Naravno, morao se prvo nametnuti u momčadi, izboriti za minutažu, ali koliko god dobro odigrao jednu utakmicu, u sljedećoj bi utakmicu odgledao s klupe. Selio je iz razvojne lige u NBA nekoliko puta da bi ga Spursi otpustili u listopadu 2021. godine. U Knicksima nije se uspio dokazati zbog ozljede pa se kalio u razvojnoj ligi i čekao poziv iz najjače lige svijeta.

Igrao je prošle sezone za Maine Celticse, razvojnu momčad Boston Celticsa. Trpao je 22 koša po utakmici i koliko god se razvojna liga činila dalekom od svjetla najsjajnijih reflektora NBA lige, njegove partije nisu prošle nezamijećeno. Dobio je priliku u Jazzu i vratio se u najjaču ligu na svijetu. Gdje i pripada.

S tim je ujedno profitirala i hrvatska košarka. Za reprezentaciju nije još debitirao, kvalifikacije za Olimpijske igre 2021. godine propustio je zbog ozljede, ali izbornik Josip Sesar nada se kako će mu biti na raspolaganju za kvalifikacije za Pariz. Bilo bi šteta kada Luka ne bi ostavio trag u reprezentaciju. Imamo malo igrača takve klase...