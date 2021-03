Ova utrka, nažalost, nije završila najbolje ni kako sam zamislio. U prvoj sam vožnji pao, uspio sam se vratiti i koncentirati za drugu, govorio je Filip Zubčić.

Nimalo utučeno nego pozitivno, kao i uvijek. U veleslalomu u bugarskom mjestu Banskom nije uspio ponoviti subotnji uspjeh, kada je pobijedio. Ovaj put završio je na 14. mjestu.

- Bilo je bolje u drugoj vožnji, ali nedovoljno da bih završio u top 10. No, i ovo 14. mjesto donosi nešto bodova - nastavio je Filip.

Zubčić je na sredini staze u prvoj vožnji napravio veliku pogrešku i skoro odsklizao sa staze, a njegov zaostatak je bio 3.10 sekundi u odnosu na najbržega, Francuza Mathieu Faivrea. Ta ga je pogreška koštala dosta bodova. Lov na mali Kristalni globus ipak je ovime jako otežan.

- Bitno da nisam jako daleko od Odermatta i Pinturaulta. Ostale su još dvije utrke, treba se priprremiti, zaboraviti ovaj dan i s punim optimizmom ući u zadnja tri tjedna Svjetskog kupa i odraditi to što bolje - zaključio je Zubo.

Do kraja skijaške sezone ostala su još dva veleslaloma: u Kranjskoj Gori 13. ožujka i na završnici Svjetskoga kupa u Lenzerheideu, gdje je i bodovanje drugačije, 20. ožujka. Nedjeljno 14. mjesto donijelo mu je 18 bodova pa ga je Odermatt preskočio. Pobijedio je svjetski prvak Faivre, a na pobjedničkom postolju našli su se baš Zubini konkurenti za mali Globus. Švicarac Marco Odermatt bio je drugi, a Francuz Alexis Pinturault treći.

U poretku veleslalomaša vodeći Pinturault ima 550 bodova, Oderamtt ih je skupio 525, a Zubčić sada ipak osjetnije zaostaje i ima 486 bodova.

A znate li koliko država u povijesti skijanja ima pobjednike na utrkama Svjetskoga kupa? Samo 18. Među njima su “padobranci” Španjolska, Bugarska i Australija sa po jednim takvim uspjehom, dok je Hrvatska debelo u Top 10 svjetskih skijaških sila svih vremena!

Sa 130 postolja u utrkama Svjetskoga kupa u društvu smo s Austrijom, Švicarskom, Italijom, Švedskom, Norveškom, SAD-om, Luksemburgom i ispred Finske, Njemačke, Kanade, Slovenije, Rusije, Francuske... Sve su ih ostvarili zagrebački skijaši, a prosjek snježnih dana u godini u Zagrebu je desetak...

Kad je Natko Zrnčić Dim nakon Zubčićeve subotnje pobjede objavio podatak da je to 150. pobjedničko postolje u povijesti hrvatskog skijanja, to je doista zvučalo senzacionalno. Da jedna Hrvatska, do prije desetak godina bez ijednog skijališta, podari svijetu petero skijaša i skijašica, koji su se kombinirano 150 puta penjali na pobjedničko postolje! I to, da ne bi bilo zabune, 150 puta na najvećim smotrama: Olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima i utrkama Svjetskoga kupa.

Prednjače, dakako, Kostelići, s tim da je pomalo iznenađujuć podatak, s obzirom na sestrinu dominaciju, da ih Ivica ima više nego Janica. Profesor se na pobjedničko postolje penjao 67 puta (60 u Svjetskom kupu, četiri na OI, tri na SP-ima), a pobijedio je na 27 utrka. Jednom je, nezaboravne 2011. godine, osvojio veliki Kristalni globus, a u trofejnoj sobi ima još pet malih: dva slalomska i tri kombinacijska. No, od sedam medalja sa OI i SP-a jedna je zlatna. Sve četiri olimpijske medalje su mu srebrne.

Janica svega ima više nego brat osim plasmana na postolje. Skupila ih je jedno manje, 66. Ali ima čak 39 pobjeda, od čega je posebno impresivan učinak na velikim natjecanjima. Na Olimpijskim igrama od šest medalja četiri su zlatne, na svjetskim prvenstvima pet medalja, svih pet zlatne! Uz to, Janica ima i deset Kristalnih globusa u trofejnoj sobi: tri velika za ukupnu pobjedu, tri slalomska i četiri kombinacijska.

Filip Zubčić treći je najuspješniji hrvatski skijaš u povijesti, on se devet puta našao na postolju (osam u Svjetskom kupu) i ima tri pobjede. Natko Zrnčić Dim šest je puta bio na postolju (jednom na SP-u), ali bez pobjede je, kao i Ana Jelušić, koja je dvaput bila na postolju u utrkama Svjetskoga kupa.

Pred Zubčićem su završna tri tjedna sezone. I još koja godina vrhunskog skijanja u Svjetskom kupu...