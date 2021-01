Ovo su oni dani kada naše srce ne kuca samo za Hrvatsku. Ovaj put nećemo gristi nokte samo zbog Duvnjaka, Karačića i Šege, već i zbog Capotea, Ben Alija, Carol Marza. Točnije, naše srce će od 18 sati, na sat vremena, kucati i za Katar.

Iako ne izgledamo baš dobro na ovome prvenstvu, a to je dokazao i poraz od Argentine, Hrvatska će danas ipak imati priliku proći u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. No za to se moraju dogoditi dvije stvari. Naravno, moramo pobijediti Dansku, ali prije toga, ako Katar ne pobijedi Argentinu, utakmica protiv aktualnih svjetskih prvaka igrat će se u revijalnom tonu.

Svjesni su toga i Hrvati koji nisu ništa htjeli prepustiti slučaju već su se zaputili na Instagram profile katarskih rukometaša i zatrpali ih motivacijskim porukama. Doduše, i Katarani su i dalje u igri za četvrtfinale pa većeg motiva od toga nema, ali znate Hrvate. Učinit će sve što treba za svoje.

Najbolji rukometaš katarske reprezentacije je Kubanac Rafael Capote koji se prije nekoliko dana priključio svojim suigračima nakon što je prebolio korona virus, a upravo zbog njega i najviše vjerujemo u pobjedu Katara protiv Argentinaca. Na njegovoj posljednjoj objavi osvanulo je na stotinjak poruka od hrvatskih navijača koji su mu htjeli dati do znanja da navijaju za njegovu reprezentaciju.

A što će tek reći pivot Youssef Ben Ali kojeg je dočekala primamljiva ponuda? On je dobio poruku od jednog Hrvata koji mu je napisao da će dobiti Big Mac menu ako Katar pobijedi Argentinu.

- Najveća motivacija - napisao je oduševljeni Tunižanin koji je označio Luku Stepančića i Igora Karačića.

Utakmica Katara i Argentine počinje u 18 sati, nadamo se da će završiti pobjedom Katarana, a onda od 20.30 igramo protiv Danske za prolazak u četvrtfinale.

Možda rukomet u Kataru nije toliko popularan, ali za njihovu reprezentaciju će danas navijati nekoliko milijuna Hrvata. Ima li veće podrške?