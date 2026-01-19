Obavijesti

POLICIJA NA NOGAMA

Hrvati, oprez! Delije dolaze u Malmö: 'Nećemo nositi kockice'

Piše Josip Tolić,
Malmö na iglama! Hrvatski i srpski navijači stižu u grad, a švedska policija u pripravnosti. Sukob u Slavoniji dodatno podiže tenzije. Hoće li sve proći bez nereda

Veliki sigurnosni izazov čeka švedske organe reda u srijedu jer će se istu večer u Malmöu, gradu oko 330.000 stanovnika, naći navijači hrvatske rukometne reprezentacije, koja igra posljednju utakmicu prvog kruga Europskog prvenstva protiv domaćina (20.30), a u gradu se očekuje okupljanje navijača Crvene zvezde večer uoči njihova dvoboja pretposljednjeg kola Europske lige protiv Malmöa (četvrtak).

U Malmö bi, prema najavama, trebalo doći oko 1000 navijača Zvezde. Otegotna okolnost je sukob koji se prije desetak dana dogodio na odmorištu Marsonia u okolici Slavonskog Broda na autocesti A3, prilikom povratka skupine Orthodox Boys iz Slovenije, kad su ih u sačekuši napala skupina huligana s Dinamovim obilježjima. Pritom su im oduzeli neke rekvizite, što je u navijačkim krugovima vrlo tražena roba, i izazvali reakciju Bad Blue Boysa, koji su priopćili kako se ograđuju od takvih informacija.

Krajem listopada upravo je Dinamo gostovao u Malmöu i digao švedsku policiju na noge koji su kretanje navijača pratili i dronovima. Na kraju je sve prošlo bez bilo kakvih nereda na ulicama grada. Kako doznajemo, u Malmöu su domaćini i ovaj put spremni na dodatno osiguranje.

- Policija se već raspituje o lokacijama na kojima ćemo se okupljati u srijedu. No ni protiv Gruzije nije bilo organiziranog praćenja po restoranima ni kafićima, tako da to ne očekujem ni protiv Švedske. Svi koje zanima utakmica doći će u Malmö Arenu, koja je udaljena oko pet kilometara od centra grada - rekao nam je Ivan Menalo, Hrvat iz Čeljeva koji 20 godina živi u Malmöu i koji prati dvoboje rukometaša.

- Na prvoj utakmici bilo nas je oko 200 na raznim dijelovima dvorane, u gradu inače živi nekoliko tisuća Hrvata, imamo i dva naša kluba u kojima se susrećemo. Naravno da smo svjesni situacije i mogućih problema, između sebe već komuniciramo kako taj dan na ulicama nećemo hodati u hrvatskim navijačkim obilježjima - dodao je švedski Hrvat.

storyeditor/2026-01-18/PXL_170126_144878052.jpg

Malmö je ionako sjecište brojnih kultura iz čak 179 država svijeta, više od polovice stanovništva ima barem jednog roditelja rođenog u inozemstvu. I to je izazov za švedsku policiju cijele godine, a pogotovo u ovakvim događajima visokog rizika. Na utakmice hrvatske rukometne reprezentacije ne idu ultrasi, ali bi zbog dolazaka mase pripadnika Delija iz Srbije, ali i okolnih zemalja trebali biti na posebnom oprezu. Rukometaši će u tom gradu ostati i u eventualnoj drugoj fazi Europskog prvenstva koju bi mogli otvoriti u petak, dan nakon utakmice Malmöa i Zvezde.

